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Nestabilno vreme nastavlja se i danas širom Srbije, a meteorolozi upozoravaju da se ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak vetar. Zbog mogućih vremenskih nepogoda na snazi su upozorenja za celu zemlju, uključujući i Beograd.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode.

- Danas promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova - saopštio je RHMZ.

Vremenske nepogode

Upozorenje na vremenske nepogode na snazi je i za područje Beograda.

- Danas promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada - navodi se.

Hidrološko upozorenje Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Očekuje se veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar i grad, a stabilno vreme od 4. jula.

- U petak na severu i zapadu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Od subote pretežno sunčano - saopštio je RHMZ.

Najviše dnevne temperature do kraja nedelje kretaće se od 24 do 28 stepeni.

Na snazi žuti i narandžasti meteoalarm

Na snazi je žuti meteoalarm za Bačku, Banat, Srem, Beograd, Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju, dok je narandžasti meteoalarm zbog opasnijih vremenskih pojava na snazi u Pomoravlju, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji.

Podsetimo žuti meteoalarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Narandžasti meteoalarm označava opasno vreme:

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.