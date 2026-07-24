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"Prošla sam kroz crni tunel, moje telo bilo je svetlost, stigla sam na livadu i čula poj duša, bilo mi je jako lepo i osetila sam da je moja duša stigla kući", tvrdi Ksenija Krkljuš koja je sa 13 godina doživela kliničku smrt.

Iako takve teorije nikada nisu dokazane, niti naučno utemeljene, pojedini ljudi koji su doživeli kličničku smrt tvrde da su videli razne senzacije, a najčešće spominju blještavu belu svetlost koju je Ksenija takođe navodno videla, prema sopstvenim rečima.

"Ujak je bio prisutan"

Ona je operaciju bruha na pupku imala 12. avgusta davne 1965. godine. Njen ujak Laza Petrović radio je tada u Kliničkom centru u Novom Sadu i bio je prisutan kada se sve to dešavalo.

- On je jedini mogao da posvedoči da sam ja tada doživela kliničku smrt i da mi je srce stalo - rekla je Ksenija.

Ksenija Krkljuš Foto: TV Prva prinscreen

Kako navodi, ona je kao i mnogi drugi koji su imali iskustva sa kliničkom smrću "prošla kroz taman tunel".

"Nikada nisam osetila veću ljubav, sreću i mir"

- To je jedan crni tunel, i ne vidim sebe već belu svetlost koja je ogromana, svi smo prošli kroz taj tunel, ja nisam videla nikog ni sebe. Prošla sam kroz tunel i videla sam najlepšu livadu sa cvećem koju sam ikada videla. Nikada nisam osetila veću ljubav, sreću i mir - navodi Ksenija i dodaje:

- Čula sam tihu muziku, to je bilo kao neki poj duša. Odjednom čuo se strašni muški glas, vikao je na mene "Šta ćeš ti tu!" - tvrdi ona, i kaže da joj je glas tada rekao da "mora da se vrati, jer njeno vreme još nije došlo".

Kako kaže, Ona je želela da ostane tamo, ali je počela da se budi. Čula je njenog ujaka kako viče: "Nenac, budi se", dok je šamarao i polivao vodom, navodi Ksenija.

Posle tog iskustva Kesenija kaže da je živela skoro kao sav normalan svet, udala se dobila dete, ali je još kao mala saznala da je dobila poseban dar.

- Kada se u kući dešavalo nešto, ja sam znala detalje tog događaja, imala sam nešto kao "deža vi" i kao da sam taj događaj već videla ranije - rekla je Ksenija jednom prilikom gostujući na TV Pink.

Ksenija kaže da je život nije mazio, podigla je dvoje dece, suprug joj je bio vozač radio je ceo dan, a ona je radila u banci.

Kurir/ Espreso / Blic