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Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanim brojem putovanja, raste i rizik od džeparenja na autobuskim stanicama!

Putnicima koji koriste novu autobusku stanicu u Novom Sadu upućen je apel da budu posebno oprezni prilikom predaje prtljaga i ulaska u autobus, jer lopovi, prema upozorenjima, koriste gužvu kako bi krali novčanike, telefone i dokumenta.

Jedna Novosađanka, čiji je muž opljačkan, objavila je upozorenje u Fejsbuk grupi "Novosađanke".

Organizovana grupa džeparoša

- Želim da upozorim sve putnike i njihove porodice da budu izuzetno oprezni prilikom ulaska u autobus i predaje prtljaga. Na osnovu našeg iskustva, na stanici deluje dobro organizovana grupa džeparoša koja koristi gužvu prilikom utovara kofera - navela je ona.

Foto: Profimedia

Primetili su, kako tvrdi, više osoba različitog uzrasta, starije žene, žene srednjih godina, mlađe žene, muškarce srednjih godina i nekoliko mladića.

"Ostavljaju utisak običnih putnika"

- Svi su uredno obučeni, nose rančeve i torbice i ostavljaju utisak običnih putnika ili osoba koje nekoga ispraćaju. Njihov način rada, koliko smo uspeli da primetimo, izgleda ovako - nekoliko muškaraca prilazi bunkeru autobusa sa velikim koferima, guraju se i blokiraju prolaz dok vozač prima prtljag. U isto vreme druga dvojica prilaze vozaču pod izgovorom da nešto pitaju ili proveravaju, koristeći gužvu i nepažnju ljudi - opisuje ova Novosađanka.

Žene, kako je navela, stoje u blizini i prate situaciju.

Turisti Foto: Shutterstock

Tvrde da je njihov kofer greškom ubačen

- Kada se sve završi, čuli smo kako dozivaju jedni druge uz priču da su došli na pogrešan autobus i da treba da potraže drugi. Nakon toga se svi udaljavaju zajedno. Primetili smo i osobe koje naknadno prilaze bunkeru tvrdeći da je navodno greškom ubačen njihov kofer i traže da se izvadi. Ostaju u blizini sve dok autobus ne krene, a zatim se razilaze u više različitih vozila - napisala je.

"Suprug je nažalost opljačkan"

Nažalost, uprkos tome što su bili svesni da ovakve osobe obilaze stanicu i pazili, njen suprug je ipak opljačkan.

- Prema našem iskustvu, na meti nisu samo odrasli već i deca koja ulaze na prednja vrata autobusa. Zato vas molim da ne držite novčanik, telefon i dokumenta u spoljnim džepovima. Tokom predaje kofera ne skidajte pogled sa svojih stvari. Ako ispraćate nekoga, neka jedna osoba prati utovar kofera, a druga neka bude uz putnika. Budite posebno oprezni kada nastane gužva ili kada vas neko namerno zadržava razgovorom ili blokira prolaz. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da ostanete bez novca, telefona ili dokumenata - zaključila je.