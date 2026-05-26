Letovanje u Grčkoj za mnoge počinje već na autobuskim terminalima u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima.

Uzbuđenje raste, kofere smo spakovali, razmišljamo o plaži, moru i odmoru koji nas čeka. Upravo u tim trenucima opuštenosti i gužve najčešće se dešavaju krađe.

Na terminalima, ali i na usputnim stajalištima za odmor na putu ka grčkim letovalištima, svake godine ponavljaju se iste priče: ukradeni novčanici, telefoni, torbice, pa čak i ozbiljni iznosi novca koje su ljudi čuvali za letovanje.

Najkritičnije tačke

Najkritičnije tačke su polazne stanice turističkih autobusa, među kojima se izdvajaju glavna autobuska stanica BAS na Novom Beogradu, Sava Centar i "25. maj" u Beogradu, kao i glavni terminali u Novom Sadu.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da lopovi više ne biraju mete. Nisu ugroženi samo tinejdžeri koji prvi put idu na more sa društvom - krađe se dešavaju i iskusnim putnicima, porodicama, pa i starijim osobama.

Sve češće se dešava i da neko neposredno pred polazak uđe u autobus, pretvarajući se da je putnik, i iskoristi gužvu da uzme stvari koje su ostavljene bez nadzora.

Ako vam se ipak dogodi krađa, odmah obavestite vozača i pozovite policiju. Na većim terminalima u Beogradu i Novom Sadu često su prisutne i policijske patrole.

Kako da se zaštitite?

Ne možemo uvek sprečiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih saveta koje vredi imati na umu:

• Torbu ili ranac uvek držite ispred sebe, a ne na leđima.

• Novac, pasoš i telefon nikako ne ostavljajte u zadnjem džepu.

• Ako nosite gotovinu, rasporedite je na nekoliko mesta – deo stavite u novčanik, deo u unutrašnji džep, a deo u torbu koja vam je stalno na oku. Mnogima se praktičnom pokazala i platnena torbica koja se nosi ispod odeće.

• Pasoš, kartice i veći iznos novca nemojte držati na jednom mestu.

• Ne ostavljajte stvari u autobusu dok još nije krenuo – upravo tada neko može da iskoristi gužvu i nepažnju putnika.

• Na stajalištima za odmor budite jednako pažljivi kao i na terminalima.

• Na pauzama ne ostavljajte telefone i torbe bez nadzora dok kupujete hranu, idete do toaleta ili punite telefon.

• I što je najvažnije – nemojte misliti da se to dešava samo nekom drugom.