Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Iako grčka policija u popularnim turističkim mestima i u Solunu poslednjih godina beleži pad broja provala i krađa iz automobila, problem je i dalje prisutan, a letovanje se u sekundi može pretvoriti u noćnu moru. Posebno su na meti automobili sa stranim registarskim oznakama, krcati koferima, i to najčešće prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred polazak kući.

Evo kako da zaštitite svoj automobil i stvari, i koje su najkritičnije "crne tačke" širom grčkih letovališta.

Kako lopovi operišu: Dovoljno im je par sekundi

Lopovi se uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe. Prema informacijama grčke policije i iskustvima turista, provale najčešće traju svega nekoliko sekundi, prenosi Grčka info.

Najčešći scenariji su:

razbijanje manjeg bočnog stakla

obijanje brave

nenasilno otključavanje vozila

krađa stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži

Foto: steve estvanik/Shutterstock

Posebno su na meti automobili stranih tablica puni kofera i stvari, naročito prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak.

Lopovi veoma dobro znaju gde turisti najčešće staju nakon prelaska granice:

veliki i poznati supermarketi

veliki tržni centri

parking kod plaža

otvoreni parkinzi u centru Soluna Kako lopovi nenasilno ulaze u automobile

Poslednjih godina turisti su prijavljivali i takozvani "nenasilni ulazak" u automobile.

Lopovi sve češće koriste uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja automobila. Vozač pritisne dugme misleći da je zaključao vozilo, a auto zapravo ostaje otvoren kao na tacni. Zbog toga su brojnim porodicama iz Srbije iz gepeka u Nikitiju nestajali koferi, telefoni i oprema vredna hiljade evra, bez ikakvih tragova obijanja.

Zbog toga je veoma važno:

nakon zaključavanja proveriti rukom da li su vrata zaista zaključana

ne ostavljati vredne stvari u vozilu čak ni u gepeku

obratiti pažnju ako primetite sumnjive osobe na parkingu "Crne tačke": Gde najviše vrebaju lopovi

Foto: Shutterstock

Lopovi tačno znaju navike srpskih turista. Omiljene lokacije su im velika parkirališta tržnih centara i marketa gde putnici staju pravo sa granice. Prema prijavama oštećenih turista, krađe su se prethodnih godina najviše dešavale na sledećim lokacijama:

Parkinzi marketa i veliki tržni centri u Solunu Okolina Bele Kule, trg Aristotelis i otvoreni parkinzi u centru Soluna

Popularne plaže širom severne Grčke, poput Orange Beach, Tigania, Paradise Kavourotripes na Halkidikiju, ali i plaže

Paradise i Aliki na Tasosu

Aquapark Waterland i razni veliki "beach" barovi

Posebno upozorenje za Solun i Zejtinlik

Ukoliko planirate posetu Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, budite na oprezu.Više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje vozila na parkingu pored groblja.

Prema ranijim savetima čuvara groblja Krstimira Tzopasa:

izbegavajte parking odmah pored groblja

bezbednije je parkirati kod marketa "My Market" u blizini

ako je vozilo puno stvari - ostavite ga u garaži

Posebno budite oprezni ako Zejtinlik posećujete u povratku sa letovanja kada je automobil pun kofera.

Fatalna greška turista: Pravo sa granice u šoping

Česte su krađe nas Zejtinliku Foto: Profimedia

Najčešća greška koja vas može skupo koštati jeste odlazak u veliki market neposredno po ulasku u Grčku, dok vam je auto prepun tehnike, pasoša i novca. Ukoliko ne možete da izbegnete šoping po dolasku, obavezno neka jedna osoba ostane pored automobila na parkingu, i nikada ne ostavljajte kofere na sedištima.

Zlatna pravila: Kako da sačuvate automobil i dragocenosti

Ne ostavljajte apsolutno ništa na vidnom mestu: Mnogi misle da lopovi neće razbiti staklo zbog sitnice, ali prazna ženska tašna ili čak obične sunčane naočare na sedištu su jasan mamac koji sugeriše da se u vozilu možda krije nešto vredno.

Ručna provera brava: Kada izađete iz auta i pritisnete daljinsko zaključavanje, obavezno rukom povucite kvaku da proverite da li su vrata zaista zaključana.

Mehaničko zaključavanje: Da biste sprečili skeniranje daljinskog ključa, iskusni turisti savetuju da automobil zaključavate fizički – samim ključem u bravi.

Povećan oprez vikendom: Turisti su prijavljivali da su krađe znatno češće vikendom, kada je najveća gužva na plažama i smena turista u letovalištima.

Šta uraditi ako vam obiju automobil u Grčkoj

Ako primetite da je automobil obijen:

ne dirajte ništa u vozilu

odmah pozovite grčku policiju na broj 100

ili posetite najbližu policijsku stanicu

Veoma je važno da dobijete policijski zapisnik, posebno ako:

su ukradeni pasoši

su nestale bankovne kartice

želite prijavu osiguranju

Ako su vam ukradene kartice:

odmah pozovite banku

blokirajte kartice

Ako vam je ukraden pasoš: