Lopovi u Grčkoj vrebaju srpske turiste u sekundi: Koriste ove metode i opelješe vas i da ne primetite - ovde su "crne tačke"
Iako grčka policija u popularnim turističkim mestima i u Solunu poslednjih godina beleži pad broja provala i krađa iz automobila, problem je i dalje prisutan, a letovanje se u sekundi može pretvoriti u noćnu moru. Posebno su na meti automobili sa stranim registarskim oznakama, krcati koferima, i to najčešće prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred polazak kući.
Evo kako da zaštitite svoj automobil i stvari, i koje su najkritičnije "crne tačke" širom grčkih letovališta.
Kako lopovi operišu: Dovoljno im je par sekundi
Lopovi se uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe. Prema informacijama grčke policije i iskustvima turista, provale najčešće traju svega nekoliko sekundi, prenosi Grčka info.
Najčešći scenariji su:
- razbijanje manjeg bočnog stakla
- obijanje brave
- nenasilno otključavanje vozila
- krađa stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži
Posebno su na meti automobili stranih tablica puni kofera i stvari, naročito prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak.
Lopovi veoma dobro znaju gde turisti najčešće staju nakon prelaska granice:
- veliki i poznati supermarketi
- veliki tržni centri
- parking kod plaža
- otvoreni parkinzi u centru Soluna
Kako lopovi nenasilno ulaze u automobile
Poslednjih godina turisti su prijavljivali i takozvani "nenasilni ulazak" u automobile.
Lopovi sve češće koriste uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja automobila. Vozač pritisne dugme misleći da je zaključao vozilo, a auto zapravo ostaje otvoren kao na tacni. Zbog toga su brojnim porodicama iz Srbije iz gepeka u Nikitiju nestajali koferi, telefoni i oprema vredna hiljade evra, bez ikakvih tragova obijanja.
Zbog toga je veoma važno:
- nakon zaključavanja proveriti rukom da li su vrata zaista zaključana
- ne ostavljati vredne stvari u vozilu čak ni u gepeku
- obratiti pažnju ako primetite sumnjive osobe na parkingu
"Crne tačke": Gde najviše vrebaju lopovi
Lopovi tačno znaju navike srpskih turista. Omiljene lokacije su im velika parkirališta tržnih centara i marketa gde putnici staju pravo sa granice. Prema prijavama oštećenih turista, krađe su se prethodnih godina najviše dešavale na sledećim lokacijama:
Parkinzi marketa i veliki tržni centri u Solunu
- Okolina Bele Kule, trg Aristotelis i otvoreni parkinzi u centru Soluna
- Popularne plaže širom severne Grčke, poput Orange Beach, Tigania, Paradise Kavourotripes na Halkidikiju, ali i plaže
- Paradise i Aliki na Tasosu
- Aquapark Waterland i razni veliki "beach" barovi
Posebno upozorenje za Solun i Zejtinlik
Ukoliko planirate posetu Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, budite na oprezu.Više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje vozila na parkingu pored groblja.
Prema ranijim savetima čuvara groblja Krstimira Tzopasa:
- izbegavajte parking odmah pored groblja
- bezbednije je parkirati kod marketa "My Market" u blizini
- ako je vozilo puno stvari - ostavite ga u garaži
Posebno budite oprezni ako Zejtinlik posećujete u povratku sa letovanja kada je automobil pun kofera.
Fatalna greška turista: Pravo sa granice u šoping
Najčešća greška koja vas može skupo koštati jeste odlazak u veliki market neposredno po ulasku u Grčku, dok vam je auto prepun tehnike, pasoša i novca. Ukoliko ne možete da izbegnete šoping po dolasku, obavezno neka jedna osoba ostane pored automobila na parkingu, i nikada ne ostavljajte kofere na sedištima.
Zlatna pravila: Kako da sačuvate automobil i dragocenosti
Ne ostavljajte apsolutno ništa na vidnom mestu: Mnogi misle da lopovi neće razbiti staklo zbog sitnice, ali prazna ženska tašna ili čak obične sunčane naočare na sedištu su jasan mamac koji sugeriše da se u vozilu možda krije nešto vredno.
Ručna provera brava: Kada izađete iz auta i pritisnete daljinsko zaključavanje, obavezno rukom povucite kvaku da proverite da li su vrata zaista zaključana.
Mehaničko zaključavanje: Da biste sprečili skeniranje daljinskog ključa, iskusni turisti savetuju da automobil zaključavate fizički – samim ključem u bravi.
Povećan oprez vikendom: Turisti su prijavljivali da su krađe znatno češće vikendom, kada je najveća gužva na plažama i smena turista u letovalištima.
Šta uraditi ako vam obiju automobil u Grčkoj
Ako primetite da je automobil obijen:
- ne dirajte ništa u vozilu
- odmah pozovite grčku policiju na broj 100
- ili posetite najbližu policijsku stanicu
Veoma je važno da dobijete policijski zapisnik, posebno ako:
- su ukradeni pasoši
- su nestale bankovne kartice
- želite prijavu osiguranju
Ako su vam ukradene kartice:
- odmah pozovite banku
- blokirajte kartice
Ako vam je ukraden pasoš:
- sa potvrdom iz policije javite se konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj
Kurir.rs/ Grčka info