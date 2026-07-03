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Posle kiše, pljuskova i visokih temperatura, od danas sledi osveženje širom Srbije. Uz prodor svežijeg vazduha temperature će pasti, a tokom vikenda u većem delu zemlje očekuje se pretežno sunčano i prijatnije vreme.

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u petak se na severu zemlje očekuje suvo vreme, dok će u zapadnoj i centralnoj Srbiji padavine prestati već ujutru i pre podne. Sa druge strane, na istoku i jugu Srbije i dalje će biti nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Novo naoblačenje

- Za vikend pretežno sunčano, samo u subotu u brdsko-planinskim predelima južne Srbije uz promenljivu oblačnost tek ponegde kratkotrajna kiša. Od ponedeljka do četvrtka ponovo promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom - saopštio je RHMZ.

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Biometeorološka prognoza

Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući poremećaji sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.

Marko Čubrilo
Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj prognozi na Fejsbuku da će svežiji vazduh uz pojačan severozapadni vetar stići do celog regiona.

Jače pogoršanje vremena

- CAPE vrednosti će svugde opasti i do kraja nedelje uglavnom suvo uz redak lokalan pljusak ponegde, umeren severozapadni vetar sveže noći i dnevne maksimume od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Početkom sledeće nedelje se nad nama zadržava severozapadno vazdušno strujanje, ponegde će biti lokalne pojave pljuskova, dok će maksimumi biti bez veće promene - naveo je Čubrilo.

Sredinom nedelje je, kako ističe, moguće malo jače pogoršanje vremena.

- Prema proračunima ECMWF modela prijatno, letnje vreme, bi se zadržalo barem do oko polovine meseca kada bi bilo moguće jače otopljenje. Danas ulazimo u znatno prijatniji i umereniji period vremena barem kada su temperature vazduha u pitanju - navodi.

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