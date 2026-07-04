Slušaj vest

Da su empatija i veliko srce najlepši životni pokretači, uverila nas je priča radnika JKP "Šumadija", Marka Bajramovića, koji je od sigurne i strahovite smrti spasao ulično mače staro tek nekoliko nedelja.

Naime, trobojno mače je, u potrazi za hranom, ili čak, ciljano bačeno da ugine od strane nepoznate osobe, završilo u dnu kontejnera.

Zaustavio mašinu i izvadio mače

No, spletom nesvakidašnjih okolnosti, pre nego što je mače završilo u presi, Marko je primetio da se u moru smeća nešto pomera, zaustavio mašinu, izvadio životinju i tako joj pružio priliku da živi.

Očevici su naveli da je Marko bez oklevanja zaustavio mašinu i proverio o čemu se radi:

Nova šansa za život

- Na njegovo iznenađenje, među otpadom se nalazilo preplašeno i iscrpljeno mače, koje je zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izvučeno na sigurno i dobilo novu šansu za život.

Ne propustiteDruštvoO potezu ovog čoveka bruji ceo Paraćin: Čuo razgovor dve žene u radnji, pa uradio nešto što je rasplakalo kasirku!
3.jpg

Markov gest je dokaz da naše malo mnogim bićima znači jedinu šansu za život. Stoga, s obzirom da su vreli letnji dani i dalje pred nama i da će temperature dostizati i blizu 40 stepeni, ovo je idealni podstrek da ispred svojih zgrada i firmi, iznesemo činiju sa vodom i tako postanemo heroj neke ulične mace, kuce ili ptice.

Ovaj humani gest samo još jednom potvrđuje da treba da vodimo računa o svakom živom biću, i da pružimo pomoć kad god smo to u mogućnosti.

Kurir/ Glas Šumadije/ RINA

Ne propustiteZanimljivostiPolicajac spasio mače zaglavljeno ispod kamiona: Nakon što je životinja bila na bezbednom, usledio je prelep gest
Policajac u Njujorku spasio mače
SrbijaVATROGASCI SPASILI MALU KEJU IZ SVETLARNIKA! Na poziv devojke iz zgrade došli i pokazali da imaju veliko srce! (FOTO)
1743193786Vatrogasci-fotorina.jpeg
Zanimljivosti"Kad se sastave zimska depresija i prolećni umor": Mače je bezbrižno zaspalo na Suncu, ono što je usledilo nasmejalo je Srbe (VIDEO)
mače zaspalo 1.jpg
PlanetaMAČE SPASILO ŽIVOT VLADISLAVU KOJI JE POBEGAO OD RATA Desetine spasilaca ga po mećavi izvlačilo iz provalije, a kada su videli ovaj prizor, zanemeli su (FOTO)
xxxx01 AP .jpg

00:22
ELENA KARAMAN KARIĆ USVOJILA CRNU MAČKU Izvor: instagram/elenakaraman.essence