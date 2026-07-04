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Da su empatija i veliko srce najlepši životni pokretači, uverila nas je priča radnika JKP "Šumadija", Marka Bajramovića, koji je od sigurne i strahovite smrti spasao ulično mače staro tek nekoliko nedelja.

Naime, trobojno mače je, u potrazi za hranom, ili čak, ciljano bačeno da ugine od strane nepoznate osobe, završilo u dnu kontejnera.

Zaustavio mašinu i izvadio mače

No, spletom nesvakidašnjih okolnosti, pre nego što je mače završilo u presi, Marko je primetio da se u moru smeća nešto pomera, zaustavio mašinu, izvadio životinju i tako joj pružio priliku da živi.

Očevici su naveli da je Marko bez oklevanja zaustavio mašinu i proverio o čemu se radi:

Nova šansa za život

- Na njegovo iznenađenje, među otpadom se nalazilo preplašeno i iscrpljeno mače, koje je zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izvučeno na sigurno i dobilo novu šansu za život.

Markov gest je dokaz da naše malo mnogim bićima znači jedinu šansu za život. Stoga, s obzirom da su vreli letnji dani i dalje pred nama i da će temperature dostizati i blizu 40 stepeni, ovo je idealni podstrek da ispred svojih zgrada i firmi, iznesemo činiju sa vodom i tako postanemo heroj neke ulične mace, kuce ili ptice.

Ovaj humani gest samo još jednom potvrđuje da treba da vodimo računa o svakom živom biću, i da pružimo pomoć kad god smo to u mogućnosti.