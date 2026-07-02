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Nekadašnja istražna sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković kaže da je odlikovanje Srpske pravoslavne crkve velika čast i priznanje za višedecenijski rad na rasvetljavanju zločina na Kosovu i Metohiji. Povodom ponovnog aktuelizovanja slučaja Račak, ističe da su činjenice utvrđene još tokom istrage koju je vodila.

Patrijarh srpski Porfirije odlikovao je Ordenom Svetog Save drugog stepena nekadašnju istražnu sudiju Okružnog suda u Prištini Danicu Marinković, u znak priznanja za, kako je navedeno u obrazloženju, njeno dugogodišnje i istrajno služenje istini i pravdi, kao i doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Danica Marinković Foto: Happy TV

Marinkovićeva je za RTS rekla da za nju ovo visoko crkveno odličje predstavlja veliku satisfakciju i priznanje za dosadašnji rad.

- To je jedna velika satisfakcija i mnogo mi znači. Ja sam i srećna i zadovoljna i ponosna što sam dobila ovaj orden, i to lično od našeg patrijarha. To je velika čast i ponos - istakla je Marinkovićeva.

O slučaju Račak - činjenice su utvrđene

Govoreći o ponovnom aktuelizovanju slučaja Račak i postupcima koje vode prištinske institucije, Marinkovićeva smatra da je reč o zloupotrebi već okončane istrage.

Podsetila je da je kao istražna sudija, nakon uviđaja i prikupljanja materijalnih dokaza, vodila istragu čije su zaključke, kako navodi, prihvatili i u postupku pred Haškim tribunalom.

- Na osnovu svih tih dokaza utvrđene su činjenice koje nisu sporne. Činjenice koje su prihvatili i Sudsko veće u Hagu, gde sam ja svedočila kao svedok odbrane u postupku Slobodana Miloševića - rekla je Marinkovićeva.

Ističe da ne vidi na kojim dokazima prištinske institucije zasnivaju nove postupke.

- Oni nemaju dokaza zato što u Račku nije izvršen zločin od strane pripadnika policije - navela je Marinkovićeva.

Danica Marinković Foto: Dragan Kadić

Nerasvetljeni zločini nad Srbima

Osvrćući se na zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji, među kojima je i slučaj Klečka, Marinkovićeva je podsetila da su nakon istrage i suđenja donete osuđujuće presude, ali da su kasnije usledile odluke koje su, prema njenim rečima, onemogućile da postupci budu okončani na očekivani način.

Navela je da je predmet kasnije nastavljen pred sudom u Nišu i da su optuženi ponovo osuđeni u odsustvu.

- Nikad se ne zna. Kad presuda postane pravosnažna, raspisuje se poternica, Interpol, mogu da budu pronađeni - rekla je Marinkovićeva.

Dodala je da je razgovor sa patrijarhom Porfirijem bio posvećen njenom radu i saznanjima o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, ističući da je dobijeni Orden Svetog Save za nju, kako je navela, "zadovoljstvo i blagoslov" za nju i njenu porodicu.