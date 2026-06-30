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Patrijarh srpski Porfirije odlikovao je u Patrijaršiji Ordenom Svetog Save drugog stepena Danicu Marinković, koja je kao nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini demaskirala slučaj Račak, koji se dogodio 1999. godine na prostoru Kosova i Metohije i koji je poslužio kao povod za NATO agresiju.

Patrijarh je, obraćajući se Danici Marinković, istakao da je blagoslov i radost za našu crkvu što postoji mogućnost da joj se iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi.

Foto: Printscreen SPC

- Uvažena sestro Danice, blagoslov je i radost za našu Crkvu, za nas arhijereje, kao i za mene lično, što imamo mogućnost da vam kažemo jedno, makar i najmanje moguće, hvala za Vašu ljubav prema svom rodu, za Vašu ljubav prema istini i prema pravdi. A sve to, jednom rečju, nije ništa drugo nego ljubav prema Bogu, koji je Istina, Put, Pravda i Život. Ništa u ljudskom životu, pa ni u životu jednog naroda, ne biva bez promisla Božjeg. A ako se sve dešava po promislu Božjem, onda se dešava i po Njegovoj ljubavi i sve ima svoj tajanstveni i duboki smisao, koji mi često ne možemo u potpunosti da razumemo. Poučeni Vašim primerom, nećemo odustati od istine i pravde, niti od ljubavi - rekao je patrijarh.

Danica Marinković je istakla da je orden za nju dokaz da je radila ispravnu stvar.

- Nikada nisam odustala od pravde. Uvek sam imala cilj da idem ka istini i da ne odustanem. Vodila me je misao da imam anđela čuvara, posebno jer sam se redovno nalazila u opasnim situacijama i dobijala pretnje atentatom - rekla je Marinkovićeva.

Ponovo bih isto učinila

- Imam veliku podršku svih, a posebno naroda sa Kosova i Metohije - rekla je Marinkovićeva i istakla, da bi ponovo isto učinila.

Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, vodila je istragu o događajima u Račku tokom 1999. godine i kasnije o tome svedočila pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

U selu Račak na Kosovu i Metohiji, u opštini Štimlje, 15. januara 1999. godine dogodio se oružani sukob srpske policije i pripadnika albanskih terorističkih formacija, takozvane OVK.

Akcija je usledila zbog činjenice da se u tom selu nalazilo jako uporište takozvane OVK i da se na tom području dogodio niz napada i ubistava pripadnika policije.

Posle sukoba srpske policije sa albanskim ekstremistima u selu Račak, usledila je optužba Vilijama Vokera da se dogodio "masakr nedužnih civila".

Voker se u to vreme na Kosovu i Metohiji nalazio u svojstvu šefa Kosovske verifikacione misije OEBS-a.

Ovaj događaj je, iako nikada nije utvrđeno da je policija odgovorna za pogibiju civila, poslužio kao povod za optužbe protiv Srbije i za NATO agresiju na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju.