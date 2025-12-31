Slušaj vest

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu, sa predlogom za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe za krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ u selu Račak.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici tužilaštva, O. S, R. M, K. J, G. R, Ž. T, B. J, M. L, R. M, D. Đ, B. M, D. J, M. Š, D. A, S. V, B. M, Z. S, M. J, G. P, D. N, Č. A. i Z. J, optuženi su za ubistvo 42 civila tokom operacije srpskih policijskih snaga 15. januara 1999. godine u selu Račak u opštini Štimlje.

„Prema optužnici, u periodu 1998-1999. godine, okrivljeni su, u saizvršilaštvu, kao pripadnici Vojske bivše Jugoslavije, 243. mehanizovane brigade 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova počinili i nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva“, istakli su iz tužilaštva.

Okrivljeni su, kako se navodi, prvo opkolili selo Račak sa mesta zvanih Borovi, Kestenovi i Česta, a zatim su granatirali selo iz daljine vojnim vozilima, pretraživali kuću po kuću i, kako ističu iz tužilaštva, odvajali muškarce od žena i dece, prisiljavajući ih da napuste selo, dok su pritvorene muškarce pogubili.

Specijalno tužilaštvo u Prištini Foto: Kosovoonline

Navodi se da je 20.000 civila iz sela Račak i okolnih mesta proterano iz svojih domova.

Specijalno tužilaštvo je, na osnovu Zakona o krivičnom postupku, predložilo Osnovnom sudu u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima.

MARINKOVIĆ: To je predstava, izmišljaju

Istražni sudija u slučaju Račak Danica Marinković izjavila je da je podizanje optužnice Specijalnog tužilaštva u Prištini protiv 21 osobe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Račku politički motivisano u cilju zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i istakla da se radi o lažima, dovodeći u pitanje legitimnost potencijalnog sudskog procesa.

Danica Marinković Foto: Kurir TV



„To je predstava. Nemaju šta drugo, sada izmišljaju. Koga mogu oni da optuže za ratni zločin u Račku, kada se zna istina, koja njima ne odgovara i ne prihvataju je. Stvaraju razne verzije, razne predstave sa optužnicama. Imaju podršku Zapada, Amerike i Evrope“, rekla je sudija Marinković za Kosovo onlajn.

Ona je istakla da su takve optužnice politički motivisane i da imaju cilj da zastraše Srbe dovoljno da napuste Kosovo, ukazavši da se, uprkos tome, srpski narod udružio pred izbore i doneo pobedu Srpskoj listi kako bi mogao da opstane.

Vilijamu Vokeru slučaj Račak poslužio je kao razlog za bombardovanje SRJ Foto: Kurir Televizija

Marinković je takođe dovela u pitanje legitimnost potencijalnog suđenja.

„Oni će da nađu lažne svedoke. Koje dokaze za Račak oni mogu da pruže? Nemaju nijedan dokaz. Dokaze za to šta se desilo imamo mi, srpska strana. Kao istražni sudija, bila sam na terenu i videla šta se desilo. Pronašli smo leševe, izvršena je obdukcija i utvrđeno je da su poginuli od povreda nanetih iz vatrenog oružja“, rekla je ona.

Marinković je poručila da je Račak za vreme rata bio najveće uporište „albanskih terorista“, odnosno boraca OVK, a da su informacije navedene u optužnici lažne.

„Laži, laži i laži. Prvo, što kažu da je vojska (Jugoslavije) opkolila selo i granatirala ga, što nije tačno. U toj akciji 15. januara su učestvovali pripadnici srpske policije, a vojska uopšte nije učestovovala, niti je selo granatirano. Ušla sam u selo, nijedna kuća nije bila srušena, niti je bilo tragova granatiranja“, navodi sudija.

Tvrdnje iz optužnice da su žene i deca bili odvojeni i proterani, a muškarci pogubljeni, takođe su netačni, ukazuje Marinković.

„Žene, deca i civili su napustili selo, gde su ostali samo teroristi, koji su ga čuvali, kopali rovove, izvodili terorističke akcije na tom području, ubijali policajce, civile i Albance i Srbe. Sve što je navedeno je izmišljotina i ni sa jednim dokazom nije potkrepljeno“, rekla je ona.

Dodala je da se u optužnici spominju 42 leša, dok su tokom istrage pronađeni ostaci 40 osoba koje su, kako navodi, bili pripadnici „terorističke bande“, a da civila nije bilo.

„Pronašli smo tonu oružja, pronašli smo njihov štab, njihove sveske, rasporede, spiskove. Sve što je pronađeno od dokaza na licu mesta kada sam vršila uviđaj ukazuje da su tu bili albanski teroristi iz oblasti sela Račak, Borovo, Petrovo i okolinu Račka“, kaže Marinković.

U Račku je bio štab terorista OVK Foto: Printscreen/Facebook, Printscreen/RTS

Ona je napomenula da su ti borci sebe kasnije nazvali OVK, ali da se radi o neprijateljskom udruženju koje je vršilo krivično delo terorizam.

„Sastavljeno od Albanaca koji su bili obučeni, naoružani do zuba i koji su izvodili terorističke akcije. To je neprijateljsko udruženje, koje je ubijalo policajce, civile Albance i Srbe. Njihov cilj je bio da putem oružja i izvođenjem terorističkih akcija proteraju srpsko stanovništvo, odvoje deo teritorije Srbije i stvore posebnu državu, tzv. Republiku Kosovo, koju će posle da pripoje Albaniji. To su sve neprijateljski motivi“, zaključila je Marinković.

Povod za bombardovanje SRJ

U januaru 1999. godine u selu Račak kod Uroševca nastradalo je 45 Albanaca, što je bio povod za Nato bombardovanje koje će poćeti kasnije te godine - 24. marta 1999.

Tadašnji šef verifikacione misije Oebs Vilijam Voker odmah je tvrdio da je tu počinjen ratni zločin, dok je finski stručnjak Helen Rante navela da rezultati obdukcije ukazuju da su žrtve streljane, da bi dve godine kasnije u naučnoj publikaciji koja je objavljena u Finskoj, grupa eksperata sudske medicine analizirala svu dokumentaciju i izvela nedvosmisleni zaključak da taj izveštaj Rante nije bio tačan.