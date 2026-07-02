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Prava ljudska drama sa srećnim krajem odigrala se pre dva dana u poznatom grčkom letovalištu Sarti, kada je 55-godišnji muškarac iz Srbije preživeo srčani zastoj zahvaljujući brzoj reakciji supruge, lokalnih meštana i lekara.

Prema informacijama koje je potvrdila zamenica predsednika opštine Sitonija, Olga Pacuraku, a koje su prvobitno podeljene na društvenim mrežama, život srpskog turiste visio je o koncu.

Očajnički dozivala pomoć

Sve je počelo kada je supruga 55-godišnjeg muškarca istrčala iz apartmana očajnički dozivajući pomoć. Okupljeni meštani i turisti odmah su reagovali, a ključnu ulogu u spasavanju odigrala su dvojica obučenih Grka, inače vlasnici picerije koja se nalazi tik ispod apartmana u kojem je porodica odsedala.

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Dok je hitna pomoć bila na putu, njih dvojica su započeli reanimaciju i doneli spoljašnji defibrilator (AED). Tokom procesa oživljavanja, aparat je isporučio prva dva elektrošoka.

Posle 20 minuta, na lice mesta stiže privatni lekar, dr Haralambos Sideris, i preuzima vođenje reanimacije.

Isporučena je treća, a potom i četvrta defibrilacija, nakon čega je pacijent ponovo počeo samostalno da diše.

Hitno prevezen u Opštu bolnicu u Poligirosu

Nakon što je pacijent stabilizovan i ponovo uspostavio normalno disanje, na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći. Oni su preuzeli dalje zbrinjavanje srpskog državljanina, koji je potom hitno prevezen u Opštu bolnicu u Poligirosu.

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Foto: Mihajlo Maricic / Panthermedia / Profimedia

Najnovije vesti iz bolnice donose olakšanje, pacijent se uspešno oporavlja nakon najvažnije životne bitke.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko su obuka iz prve pomoći i dostupnost defibrilatora na javnim mestima ključni za spasavanje ljudskih života, kao i da solidarnost i humanost ne poznaju granice. Čestitke i velika zahvalnost upućene su svim herojima koji su učestvovali u ovoj dramatičnoj akciji.

Kurir/ Telegraf.rs

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