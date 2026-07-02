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Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji Stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, uputstvom se školama daju smernice za organizaciju studijskih poseta, koje će biti realizovane u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine, u okviru obrazovno-vaspitnog programa za školsku 2026/2027. godinu.

- Stručno uputstvo tretira studijske posete izložbi Ekspo 2027 kao dodatnu priliku za učenje kroz interaktivne izložbe, istraživačke postavke i tematske programe koji učenicima omogućavaju da uče, istražuju i stvaraju u međunarodnom okruženju. Studijske posete nisu zamena za ekskurzije niti nastavu u prirodi, već dopuna nastavnom procesu - stoji u saopštenju.

Foto: Promo

Ministarstvo prosvete posebno naglašava da učešće u studijskim posetama nije obavezno.

- Učešće maloletnih učenika biće moguće isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. Škole će blagovremeno obavestiti roditelje o programu posete, organizaciji prevoza i svim drugim važnim informacijama, kako bi mogli da donesu odluku o učešću svog deteta - navodi se.

Kako bi svi učenici imali jednake mogućnosti da učestvuju, prevoz i ulaznice biće obezbeđeni bez naknade, bez obzira na materijalne mogućnosti porodice ili škole koju učenik pohađa.

- Škole će studijske posete planirati u skladu sa svojim godišnjim planom rada, nastavnim programima i interesovanjem učenika i njihovih roditelja. Donošenjem ovog Stručnog uputstva Ministarstvo prosvete obezbeđuje jedinstven okvir za realizaciju studijskih poseta, sa ciljem da svim učenicima omogući kvalitetno, bezbedno i dostupno učešće u ovom obrazovnom programu - saopšteno je.