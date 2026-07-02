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Tržište nekretnina u Srbiji ušlo je u 2026. godinu sa jasnim porukama da cene stanova nastavljaju da rastu, a jaz između Beograda i ostatka zemlje postaje sve veći.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za prvi kvartal, prosečna cena kvadrata u prestonici već premašuje 3.100 evra, dok se u pojedinim gradovima u unutrašnjosti stanovi i dalje mogu naći i ispod 1.000 evra po kvadratu.

Najniže cene beleži Kikinda gde kvadrat u proseku košta 981 evro, zatim Prokuplje sa 984 i Vranje sa 997 evra. S druge strane apsolutni cenovni lideri i dalje su Beograd sa čak 3.117 evra, Novi Sad gde kvadrat u proseku stoji 2.289, Niš sa 1.749, a zanimljivo je da je na četvrtom mestu Šabac sa 1.571 evro.

Ubedljivo je najskuplja novogradnja u prestonici po ceni od 3.147 evra i beleži skok u odnosu na isti period minule godine od čak 12,96 odsto. Stari stanovi ne zaostaju sa cenama, pa u proseku koštaju bezmalo 3.100 evra i poskupeli su za preko 14 odsto. Slična situacija je i u Novom Sadu gde su stari kvadrati skočili za skoro 13 odsto i u proseku iznose 2.363 evra, a skuplji su od novih koji koštaju 2.186 evra i skuplji su za 6,61 odsto.

Pojedine lokacije i dalje imaju najviše cene Foto: Shuterrstock

Interesanti su i podaci RGZ-a koji pokazuju da je novogradnja u Šapcu skuplja od one u Nišu i košta 1.723 evra, dok je ovamo za 10 evra jeftinija. S druge strane niška starogradnja je daleko skuplja od šabačke i košta 1.786 evra sa poskupljenjem od skoro 30 odsto, dok je druga 1.452 sa skokom od 16,8 odsto.

Gde su stanovi najjeftiniji

Pojeftinjenje prosečne cene kvadrata beleži se u Sremskoj Mitrovici gde stanovi koštaju okruglo 1.300 evra i niži su za 5,35 odsto u odnosu na minulu godinu. Mali pad cena registrovan je i u Kruševcu gde stanovi u proseku iznose 1.129 evra, a zanimljivo je i da je novogradnja jeftinija za više od 17 odsto te košta 1.053 evra. U Pirotu su stari kvadrati jeftiniji za 3,65 odsto i iznose 972 evra.

Ovaj grad je upravo na listi sa najpovoljnijim stanovima ispod 1.000 evra po kvadratu. Najjeftiniji su u Kikindi gde starogradnja stoji 981 evro, dok novogradnje nema, zatim Vranje sa 985, ali je novogradnja premašila 1.000 evra. Na trećem mestu je Prokuplje gde je prosečna cena 984 evra, ali je starogradnja 825, dok su novi stanovi takođe premašili 1.000 evra po kvadratu. Starogradnja u Somboru je takođe među jeftinom sa cenom od 896 evra, ali je novogradnja čak 1.219.

U Kikindi stanovi ispod 1.000 evra Foto: S.U

Gde su pale cene

Među beogradskim opštinama kvadrati su pojeftinili samo na Starom gradu u novogradnji i to za 6,47 odsto i u proseku koštaju oko 3.700 evra što je jeftinije od starogradnje koja stoji 4.130 evra i beleži rast od skoro 13 odsto. Rekorder u poskupljenju su novi stanovi na Savskom vencu sa rastom od 23,56 odsto i premašuju 5.100 evra po kvadratu dok su stari kvadrati znatno jeftiniji sa cenom od 3.757 evra. Najjeftiniji su stanovi i dalje u Staroj Rakovici sa prosečnom cenom od 2.574 evra i poskupljenjem od 14,24 odsto.

Ervin Pašanović, agent za nekretnine, kaže za Kurir da pad cena nekretnina ne treba očekivati u narednom periodu.

- Očekujem stabilno tržište sa tendencijom rasta do kraja godine bar u skladu sa inflacijom. Pad cena nekretnina se dešava samo kada se zadesi neka velika ekonomska ili politička kriza kada sve staje - navodi Pašanović i ističe veliku potražnju.

I agent za nekretnine Dušan Mirkulovski ocenjuje da će cene nastaviti da rastu, a kao jedan od razloga za to je poskupljenje određene vrste građevinskog materijala.

Foto: Nemanja Nikolić

- U ovom trenutku nema pokazatelja da će cene pasti, realnije je očekivati da će naša primanja biti veća pa da će nam ti iznosi biti realniji.

Cene stanova

Grad Prosečni iznos

Beograd 3.117

Novi Sad 2.289

Niš 1.749

Šabac 1.571

Kragujevac 1.541

Užice 1.536

Pančevo 1.525

Čačak 1.358

Subotica 1.325

Sremska Mitrovica 1.300

Smederevo 1.261

Kraljevo 1.281

Valjevo 1.263

Zrenjanin 1.222

Vršac 1.201

Leskovac 1.177

Loznica 1.171

Bor 1.167

Požarevac 1.131

Kruševac 1.129

Jagodina 1.094

Zaječar 1.085

Pirot 1.040

Novi Pazar 1.036

Prokuplje 984

Sombor 1.020

Vranje 997

Kikinda 981

Iznosi su u evrima

Cene stanova u Srbiji prvi kvartal 2026. Foto: RGZ printscreen