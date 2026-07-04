U uvodnom delu emisije Svetislav Basara i Muharem Bazdulj razgovaraju o načinu pisanja stranih imena u srpskom jeziku, razlikama između fonetskog i etimološkog pristupa, kao i o mestu ćirilice i latinice u savremenoj srpskoj kulturi. Kroz raspravu otvaraju i šire pitanje odnosa jezika i nacionalnog identiteta, uz poređenja sa evropskom praksom i iskustvima drugih naroda.

Teme o kojima će, takođe, biti reči u emisiji su: