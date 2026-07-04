“Književnost je nadživela političke podele nastale raspadom Jugoslavije” - Muharem Bazdulj u večerašnjem Crvenom kartonu od 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Muharem Bazdulj, pisac.
U uvodnom delu emisije Svetislav Basara i Muharem Bazdulj razgovaraju o načinu pisanja stranih imena u srpskom jeziku, razlikama između fonetskog i etimološkog pristupa, kao i o mestu ćirilice i latinice u savremenoj srpskoj kulturi. Kroz raspravu otvaraju i šire pitanje odnosa jezika i nacionalnog identiteta, uz poređenja sa evropskom praksom i iskustvima drugih naroda.
Teme o kojima će, takođe, biti reči u emisiji su:
Ćirilica i latinica – kulturni, a ne politički sukob
Književnost, veliki pisci i zajednički kulturni prostor
Jugoslavija, raspad države i posledice po društvo
Religija, tradicija i simboli identiteta
Srbija danas – političke podele i svakodnevni život
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.