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Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Muharem Bazdulj, pisac.

U uvodnom delu emisije Svetislav Basara i Muharem Bazdulj razgovaraju o načinu pisanja stranih imena u srpskom jeziku, razlikama između fonetskog i etimološkog pristupa, kao i o mestu ćirilice i latinice u savremenoj srpskoj kulturi. Kroz raspravu otvaraju i šire pitanje odnosa jezika i nacionalnog identiteta, uz poređenja sa evropskom praksom i iskustvima drugih naroda.

Teme o kojima će, takođe, biti reči u emisiji su:

  • Ćirilica i latinica – kulturni, a ne politički sukob

  • Književnost, veliki pisci i zajednički kulturni prostor

  • Jugoslavija, raspad države i posledice po društvo

  • Religija, tradicija i simboli identiteta

  • Srbija danas – političke podele i svakodnevni život

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.