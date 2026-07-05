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Od Spasovdana, 20. maja, do 6. juna pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se čak 1.100.000 vernika u Hramu Svetog Save. Mnogi se pitaju na koji način mogu nositi trakicu koju su dobili tom prilikom, a koja je osveštana na pojasu.

Dobru ideju dala je veroučiteljka Andrea Kereš.

- Evo ideje kako možete da nosite traku koja je osvećena na čudotvornom pojasu Presvete Bogorodice. Pošto traka treba da se skida kada se kupamo, da se ne bi oštetila, kako je ne bih stalno vezivala i odvezivala, prišila sam na nju drikere kako bih olakšala skidanje i sačuvala traku - navela je veroučiteljka na svom Tiktoku.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

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Kako je objasnila, najpre je izmerila koja dužina je potrebna za njenu ruku.

- Ostavila sam nekih 15 mm sa obe strane, kako bih presavila ivice i prošla koncem da se traka ne bi parala. I ako vam ovde ovako visi neki končić, pričvrstite ga kako se ništa ne bi bacilo. Nakon toga sam pričvrstila drikere sa obe strane, ali pre nego što ih prišijete, proverite dva puta da li ih stavljate na dobru stranu, jer sam ja zamalo pogrešila - rekla je.

Foto: Printksrin, Spc

"Traka nije amajlija"

Dodala je da je najvažnije da shvatimo da se ova traka ne nosi kao amajlija sa nekim magijskim dejstvom.

- Treba da je nosimo određeni vremenski period oko struka, vrata ili na ruci, dok živimo u molitvi, pokajanju, ispovedajući se i pričešćujući se, a sada je u toku apostolski post, pa je sjajna prilika da je sada nosimo - zaključila je.

Podsetimo, od dolaska Časnog pojasa Presvete Bogorodice u beogradsku Vaznesenjsku crkvu uoči Spasovdana, pa potom i njegovog prenosa u Hram Svetog Save na Vračaru, ovoj velikoj svetinji poklonilo se više od 1.100.000 vernika.