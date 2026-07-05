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Evropska udruženja aerodroma, avio-kompanija i turističkog sektora zatražila su od Evropske komisije da tokom letnje sezone privremeno omogući obustavu primene sistema EES na najopterećenijim graničnim prelazima.

Povod su višesatna čekanja, kašnjenja letova i sve veći pritisak na aerodrome usled rekordnog broja putovanja.

Poslat zahtev

- Evropska udruženja aerodroma, avio-kompanija i turističkog sektora uputila su Evropskoj komisiji zahtev da tokom najopterećenijeg dela letnje sezone omogući privremenu obustavu primene sistema EES (Entry/Exit System) na graničnim prelazima kada broj putnika premaši kapacitete granične kontrole - navodi Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

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Razlog za ovaj zahtev su, kako se dodaje, višesatna čekanja na pojedinim aerodromima, zbog kojih su zabeleženi kašnjenja letova, ali i slučajevi da avioni polete sa praznim sedištima jer putnici nisu na vreme prošli graničnu kontrolu.

Foto: David J. Phillip/AP

Očekuje se 40 miliona više putnika

- Predstavnici avio-sektora upozoravaju da se tokom jula i avgusta očekuje oko 40 miliona više putnika nego u prethodna dva meseca, zbog čega smatraju da bi trebalo omogućiti veću fleksibilnost u primeni sistema dok se ne obezbede dovoljni kapaciteti i broj službenika na graničnim prelazima - saopštila je Juta na Fejsbuku i dodala:

- Za sada nema odluke o obustavi sistema niti promena pravila za putnike. EES ostaje na snazi, a eventualne izmene zavise od odluka institucija Evropske unije i država članica. Putnicima koji ovog leta putuju u zemlje Šengenskog prostora savetuje se da prate obaveštenja svoje avio-kompanije i aerodroma sa kog putuju, kao i da na aerodrom dođu ranije nego što je uobičajeno, naročito u periodima najvećih gužvi. Dodatno vreme može biti potrebno zbog sprovođenja graničnih procedura i biometrijske registracije prilikom prvog ulaska u sistem EES.