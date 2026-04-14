Radmilo Belić, Srbin iz Atine, o incidentima naših građana na letovanju u Grčkoj

Radmilo Belić, Srbin koji već dugo živi u Atini, osvrnuo se na predstojeću letnju sezonu i novine koje očekuju putnike koji planiraju odlazak u Grčku.

On je u Fejsbuk grupi "Grčka info" u jednom postu pisao o novinama koje nas očekuju prilikom posete Grčkoj.

- Prva novina se odnosi na EES, što je skraćenica od engleskih reči Entry - Exit - System ili u prevodu ulazno - izlazni - sistem. Ovaj sistem važi za sve ulazak u sve zemlje koje pripadaju Šengenskom sporazumu. To je 27 zemalja Evropske Unije, kao i Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn. Dakle važi za ulazak u 31 zemlju u Evropi - naveo je Belić.

Od ove provere su izuzeti državljani ovih zemalja, kao i oni koji imaju legalni stalni boravak u nekoj od ovih zemalja. Za sve ostale je ova provera obavezna.

- Kao i svaka novina postoje dobre i loše strane ovog sistema. Dobre strane su poboljšana kontrola osoba koja ulaze u zemlje Šengena. Dakle više ne prolaze lažna dokumenta, osobe sa kriminalnim dosjeima, jer je otisak prstiju jedinstven za svaku osobu i ne može se falsifikovati. Takođe, ovim putem se kontroliše broj dozvoljenih dana provedenih u zemljama Šengena. Dakle, ako pretpostavimo da će ovaj sistem, smanjiti priliv kriminalaca, onda je to svakako dobra vest - naglasio je on.

Dodao je da je loša strana ovoga sistema usporavanje na graničnim prelazima i stvaranje velikih gužvi, posebno u prazničnim danima, kao i za vreme godišnjih odmora.

- Takođe, uvek postoji mogućnost pada sistema i stvaranja haosa na graničnim prelazima.

Kakve će gužve biti, zavisi i od organizacije policijske službe na graničnim prelazima. Ostaje nam da se nadamo da će naći način da vreme čekanja na granicama, smanje na razumnu meru.

Pošto se u Grčku dolazi na 3 načina, agencijskim autobusima, privatnim automobilima ili avionskim prevozom, za očekivati je da će najmanje čekanja biti na aerodromima.

- Pretpostavljam da će agencije prilagoditi svoje polaske, tako da putnici ne bi gubili vreme koje je predviđeno da provedu u mestima gde su svoj odmor planirali. Za one koji dolaze svojim automobilima, a takvi su u najvećem broju, treba da razmisle kojim putem da idu. Dakle ako idu preko Bugarske, to im je jedini granični prelaz, i kada ga pređu završili su posao. Ako idu preko Severne Makedonije, iako je tu put kraći, problem je što postoje dva granična prelaza i duplo čekanje. Dakle pre nego što krenete, razmotrite kojim putem ćete ići - naveo je Belić.

Ovo se odnosi na one koji dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

- Sledeće o čemu bih hteo da skrenem pažnju, odnosi se na vozače. Od ove godine, pooštrene su kontrole na drumovima, a posebno u gradovima, Solun, Atina... Postavljene su kamere koje mere brzinu i koje snimaju svaki prekršaj. Kada uđete u njih, prilagodite vožnju propisima, da ne biste imali neprijatnosti. Na odmoru ste i ne postoji razlog za žurbu i nervozu. Uživajte, jer na odmoru ne postoji obaveza dolaska na vreme. Imajte to uvek u vidu - dodao je.

Podsetio je da divlje kampovanje nije dozvoljeno i da su kazne visoke.

- Kontrole su poslednjih godina pojačane. Ovo su činjenice koje sam želeo da vam predstavim. Svima onima koji se spremaju da odmor provedu u Grčkoj, želim da ga provedu onako kako su zamislili i da ih zaobiđu problemi - zaključio je.