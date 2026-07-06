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U Istri je uhapšen 63-godišnji državljanin Slovačke pod sumnjom da je naočarima sa ugrađenom kamerom tajno snimao nagu decu.

Muškarca je zadržao pripadnik obezbeđenja nakon što ga je primetio u turističkom objektu, a policija je kod njega pronašla kompromitujući materijal.

Incident se dogodio 2. jula oko 16.30 časova, kada je radnik obezbeđenja u jednom turističkom objektu na području Istre uočio Slovaka kako potajno snima decu. Zadržao ga je do dolaska policije, koja je potom sprovela kriminalističku obradu.

Tokom pretresa kod 63-godišnjaka je pronađen materijal koji ga dodatno tereti za krivično delo iskorišćavanja dece u pornografske svrhe, prenosi "Index".

Nakon završetka istrage, osumnjičeni je 3. jula u poslepodnevnim satima, uz krivičnu prijavu, predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Apel roditeljima

Iz policije poručuju da ovakvi slučajevi pokazuju da je javnost sve svesnija problema neovlašćenog snimanja dece i da građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućava brzu reakciju i hapšenje počinilaca.

Takođe apeluju na roditelje da obrate pažnju na decu, da znaju gde se nalaze i šta rade na plaži, kao i da ih adekvatno obuku u kupaće kostime.

Podsetimo, samo nekoliko dana pre ovog incidenta u grčkom letovalištu Leptokarija privedena je državljanka Poljske privedena nakon što je navodno na javnoj plaži tajno fotografisala i snimala malu decu.

Ova žena, prema tvrdnjama svedoka, nije delovala sama, već je u pitanju bila organizovana grupa koja je danima iz neposredne blizine vrebala najmlađe turiste.

Činjenice / Kako sve pedofili snimaju decu - mobilnim telefonom - ključem automobila u koji je integrisana kamera - ručnim satovima s kamerom - ugrađuju kamerice u knjige - stavljaju kamere u ram naočara - koriste i hemijske olovke s kamerom - kamere stavljaju i u frižider za plažu

- Decu na plažama pedofili najčešće snimaju telefonom, ali koriste i druge sprave. Recimo, običan ključ od automobila u koji je integrisana mala kamera, ručne satove s kamerom, knjige. Čak i kamerice koje se nalaze u ramu najobičnijih naočara za sunce. Predatori koriste i hemijske olovke sa ugrađenom jakom kamerom koje imaju i USB i mikrokarticu - navodi se u grupi "Grčka info".

Kamera u frižideru za plažu

Podsetili su da su prošlog leta u jednoj susednoj zemlji uhapšena dvojica stranih državljana jer su snimala golu decu kamerom koju su držali u frižideru za plažu.

- Teško ih je prepoznati jer često su to muškarci, pa čak i žene koji na plažu dolaze sa svojim porodicama od kojih skrivaju svoje bolesne nagone. Stručnjaci kažu da su plaže s golišavom decom "švedski sto" za manijake. Ovi sadržaji se ili razmenjuju ili se prodaju, a najtraženiji su snimci što mlađe dece jer postižu veću cenu na tržištu. Statistiku uhvaćenih prestupnika dok su snimali nagu decu na plažama neću prenositi, broj nije mali - istakla je ranije administratorka ove grupe.

Naglasila je da slobodnim izlaganjem genitalijama dece roditelji omogućavaju pedofilima da prodaju snimke i time zarađuju ogromne sume.

Masno zarade

- Nije samo pitanje direktna zaštita dece koja se nalaze na slikama i snimcima, ti materijali predstavljaju ogromno tržište, kom se mora iseći dotok sveže krvi. Roditelji moraju biti informisani! Prošlog leta u Nea Kalikratiji, naš turista je uhvatio manijaka koji je snimao dečake i devojčice podvodnom kamerom. Među ostalim snimcima našao je snimak svoje ćerke i žene - upozorila je administratorka stranice "Grčka info".

Kurir/ Srbija danas