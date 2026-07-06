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Venčanje bi trebalo da bude jedan od najlepših i najradosnijih dana u životu mladenaca, ali i poseban trenutak za porodicu i prijatelje koji ga dele s njima.

Ipak, porodične nesuglasice ponekad bace senku na slavlje i pretvore ga u događaj koji će se pamtiti iz potpuno pogrešnih razloga.

Upravo to dogodilo se jednoj mladi čija je majka napravila scenu zbog spiska zvanica.

Majka napravila scenu

- Mama mi je napravila scenu na svadbijer nisam pozvala njenu širu familiju, a pozvala sam maćehu. Familiju s kojom se pomirila tek skoro, a koje ja uopšte nisam znala. Maćeha je, s druge strane, okej osoba, bila je u braku sa čovekom koji me je odgajio, tako da je njeno pozivanje bilo automatski - požalila se ona na Reditu.

Foto: Shutterstock

"Zamolila sam je da ode"

Uz to je, kaže, imala ukupno 24 zvanica.

- Mama je izgledala kao da joj je limun u ustima tokom venčanja, sve dok nije počela da se svađa na prijemu. Zapravo, oko toga smo se mnogo svađale tokom veridbe, tako da mislim da je došla samo da napravi cirkus. Uglavnom, zamolila sam je da ode i nastavila sam da se super provodim. Nisam dobrovoljno razgovarala sa majkom trinaest godina - dodala je ona.

U komentarima su joj korisnici pružili podršku.

- Ovo je baš teško. Žao mi je što si imala toliko problema sa mamom. Bezveze je što si morala da zoveš familiju koju ni ne poznaješ - napisala je jedna korisnica.

Jedan korisnik naveo je da se roditelji mladenaca nekada ponašaju kao da je svadba njihova.

- Sramota šta ti je napravila! Nisi to zaslužila, ali je dobro što nisi dozvolila da ti to upropasti venčanje - navodi se.