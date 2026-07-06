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Oružani sukobi u Bosni i Hercegovini ostavili su za sobom brojne tragične sudbine koje ni posle više od tri decenije nisu zaboravljene. Među njima je i priča o svešteniku Bobanu Lazareviću, koji je poginuo u leto 1992. godine.

Godišnjica njegove pogibije obeležena je juče. Život je izgubio u selu Krnjići, a sećanje na njega i dalje se čuva. Mnoge stranice posvetile su juče objave ovom junaku.

Sveštenik Boban Lazarević rođen je 1964. godine u Gornjem Lokanju kod Zvornika, od oca Spasoja i majke Boje. Bogosloviju je završio u Sremskim Karlovcima. Prvu svešteničku službu je dobio u Lončarima kod Orašja, a pred rat je kao jerej postavljen u Skelane u crkvu svetih apostola Petra i Pavla - navodi se na Fejsbuk stranici "Srpski megafon".

Obukao uniformu

Videvši stradanje svog naroda odlučio je da žrtvuje svoju mladost (27).

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- Početak terorističkog divljanja islamskih katila srebreničkih, naterao je sveštenika Bobana Lazarevića da se stavi na čelo svog naroda. Brzo je obukao uniformu i organizovao jedinicu koja se sastojala od 32 borca. Za komandanta ove jedinice postavljen je sveštenik Lazarević - navodi stranica i dodaje:

- U nedelju 5. jula 1992. islamski teroristi napali su sela Krnjiće i Zagone. Dva dana ranije u zasedi su ubili Nedeljka Simića, a Boban se zatekao taj dan u Krnjićima radi sahrane Neđe. Nažalost tom prilikom bio je bez uniforme i svojih momaka, te je ubijen u porti crkve u Krnjićima.

Saborci krili njegovo telo

Pored sveštenika Lazarevića u tom napadu ubijeno je još 15 Srba u Krnjićima, a selo je opljačkano i spaljeno zajedno sa crkvom.

- Saborci su uspeli da sakriju telo sveštenika Lazarevića u prvi mah tokom borbe, te da ga izvuku nakon dva dana. Sahranjen je kod crkve u Lokanju. Kod crkve u Skelanima i u porti manastira Karno u Srebrenici nalaze se biste ovog sprskog mučenika i heroja - navodi se.

Kurir/ Srpski megafon

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