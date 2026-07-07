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Leto i visoke temperature ne donose samo rizik od sunčanice. Dok se masovno izlažemo suncu u želji da pocrnimo, nismo ni svesni da nas vreba opasnost koja preti našem najvećem organu - koži, zbog čega je doktorka Hitne pomoći Danijela Jevtić izdala hitno upozorenje.

Prema njenim rečima, tokom leta, maligni melanom spada u red maligniteta koji ima najveći maligni potencijal, znači za jako kratko vreme on može da ugrozi život.

Mladeže na našem telu možemo jasno da pratimo i prepoznamo potencijalni rizik na osnovu njihove dinamike. Pa tako, kako dodaje doktora Jevtić, postoje A, B, C, D, E kategorije kod mladeža.

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Kategorija A, znači praktično asimetriju, tada vidite da mladež više nema iste karakteristike.

- B je border, njegova ivica postaje neravna, izražena. C, color, znači njegova boja se menja, i čak može može da bude crvenkasto, crno, svetlo, znači više prisutnih boja, prosto jedna mozaik konfiguracija. D, dijametar, znači preko 6 mm kako raste i E, evolucija, odnosno elevacija, znači vidite dinamiku promena - objasnila je dr Jevtić i otkrila koje sve simptome pacijent oseća.

Elevacija, prema njenim rečima je kao "sindrom ružnog pačeta", na jednom mladežu raste još jedan.

Pažnja za ljude svetlije puti

- Veću pažnju zaslužuju ljudi koji su svetle puti i svetlih očiju, ljudi koji imaju preko 50 mladeža, obično sa godinama je veća opasnost i obično muškarci imaju predilekciono mesto, znači mesto gde se često javlja na leđima - upozorila je dr Jevtić za RZS.

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Zbog toga, veoma je važno da neko od članova porodice pogleda, osmotri leđa, dok su kod žena rizična mesta - noge, donji ekstremiteti.

- Subjektivni znaci su krvarenje, crvenilo, svrab i to čoveka iziritira. Vidite promenu u smislu crvenila oko mladeža koje može da se širi, on može da se ljuspa i da se urušava - objašnjava.

Dodaje za kraj da je dermoskopija kod dermatologa najsigurniji način pregleda.

- Prosto treba da otklonimo tu tempiranu bombu, i da se ne izlažemo suncu, da štitimo površinom, jer koža pamti, znači da se zaštitimo i od solarijuma i od ultraljubičastog zračenja sunca - savetuje.

Kurir/ Blic/ RTS

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Sunce nije bezazleno kao što mislimo: Doktorka za Kurir upozorila na rizike nepravilnog sunčanja - ključ je u OVIM merama zaštite! Izvor: Kurir televizija