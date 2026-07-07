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Prema zvaničnim procenama Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), skoro milion srpskih turista letuje u Grčkoj, od čega dve trećine putuje sopstvenim automobilima.

Ako i vi spadate u ovu kategoriju, pročitajte i sačuvajte ovaj tekst, jer ono što ćete u njemu saznati, može vam uštedeti velike neprijatnosti.

Na letovanje uglavnom idemo samo jednom godišnje i željno iščekujemo te trenutke. Zato nipošto ne bi trebalo da dozvolimo da nam bilo šta pokvari užitak, a pogotovo ne kazne zbog saobraćajnih prekršaja u Grčkoj, ili na putu do Grčke.

Grci okrenuli list

Ove godine počeo je da važi novi stroži Kodeks o drumskom saobraćaju, kako se zvanično zove grčki zakon. Kao što je i najavljivano, doneo je znatno strože kazne za saobraćajne prekršaje, ali to nije jedini problem za naše vozače.

Problem je i to što je njihova saobraćajna policija najavila strožu kontrolu turista, a što ranijih godina, realno govoreći, nije bio slučaj.

Istina, dešavalo se da neko zbog bahatog parkiranja ostane bez registarskih tablica, ili da mu zbog većeg prekoračenja brzine oduzmu vozačku dozvolu, naravno uz novčane kazne.

Međutim, ipak se može reći da su to bili samo sporadični slučajevi, jer većina naših vozača koji su se normalno ponašali u saobraćaju, policiju nije videla ni na slici. Nažalost, ovog leta dobijamo sasvim suprotne informacije.

U nameri da smanje stradanja na svojim putevima, Grci su izgleda okrenuli list i odlučili da se zaštite od bahatih pojedinaca, pa makar to bili i turisti.

Osetljivi na detektore

Prema grčkim propisima, korišćenje radar detektora spada u jedan od prekršaja koji se vrlo strogo kažnjavaju. Ni manje ni više nego sa 2.000 evra, oduzimanje saobraćajne dozvole na dva meseca i vozačke na mesec dana. Oni koji imaju ovakve sprave u svojim automobilima neka dobro razmisle.

Najskuplje bez dozvole

Upravljanje vozilom bez vozačke dozvole, u Grčkoj može da vas košta isto kao i kod nas - 1.000 evra. Ne za one koji su zaboravili da ponesu vozačku dozvolu, pa nemaju da je pokažu prilikom kontrole, nego za one koji nemaju položen vozački ispit za kategoriju vozila kojom upravljaju.

Vodite računa, jer ovo ne važi samo za automobile. Prilikom iznajmljivanja mopeda ili motocikla, predstavnici rentakar firme, po pravilu traže na uvid vozačku dozvolu za upravljanje nekom od A kategorija, ali se često dešava da prođe i bez toga. Ako se tu "provučete", a posle vas uhvati policija, takva vožnja motocikla bi vas mogla skupo koštati.

Rigorozno za pušače

Iako mnogim našim građanima to zvuči neverovatno, jedna od najrigoroznijih kazni izriče se za prekršaj, koji zapravo i nije saobraćajni - za pušenje u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina. Bez obzira na to da li je cigaretu zapalio vozač, ili neko od putnika, na licu mesta se izriče kazna od čak 1.500 evra.

Takođe, onome ko je u tom momentu upravljao automobilom, oduzima se vozačka dozvola na najmanje 30 dana. Važno je napomenuti da ovo ne važi samo za prave, nego i za elektronske cigarete i ostale zamene za duvan.

Dakle, ako ste pušač, a vozite decu, mnogo je pametnije da češće pravite pauze i da zapamtite još jednu stvar. Nikada nemojte bacati opuške iz automobila.

To jeste više stvar domaćeg vaspitanja nego saobraćajne kulture, ali premda kod nas svakodnevno prolazi nekažnjeno, u Grčkoj bi vas moglo koštati od 150 do 500 evra.

Visina kazne za opušak bačen iz vozila zavisi od toga da li je u pitanju područje u kojem je povećan rizik od požara, a znamo da to tokom vrelih letnjih dana važi za mnoge delove u Grčkoj, čak i za letovališta. U svakom slučaju, ako bacite cigaretu, ili bilo koji drugi predmet iz automobila, preti vam kazna od najmanje 150 evra.

Preko pune i kroz crveno - 700 evra

Nedozvoljeno preticanje preko pune linije se u Grčkoj kažnjava sa 700 evra, a postoji mogućnost i da se ne završi sve na novčanoj kazni. Po njihovim propisima, policija počiniocu takvog prekršaja može skinuti registarske tablice i oduzeti vozačku dozvolu na 20 dana.

Isti ovaj iznos kazne izriče se i za prolazak kroz crveno svetlo na semaforu - 700 evra i oduzimanje dozvole, ali na 30 dana.

Stop znači da staneš

Ukoliko ne zaustavite vozila na znak stop, a grčki policajac to primeti, vrlo je verovatno da ćete morati da platite 350 evra i da će vam oduzeti vozačku dozvolu na 30 dana. U slučaju da pritom još izazovete i saobraćajnu nezgodu, sve se duplira. Novčana kazna je 700 evra, a oduzimanje dozvole na 60 dana.

Skupo telefoniranje u romingu

Prema podacima iz Uprave saobraćajne policije, na hiljade naših vozača svake godine bude kažnjeno zbog nedozvoljene upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje.

Kod nas je kazna još uvek 10.000 dinara ili samo pet ako se plati u roku od osam dana, pa mnogi i ne haju za ovaj propis, iako je dokazano da kršenje tog pravila znatno smanjuje koncentraciju vozača i povećava rizik od saobraćajne nezgode.

U Grčkoj, kazna za ovaj prekršaj iznosi čak 350 evra, a predviđeno je i oduzimanje vozačke dozvole na minimum 30 dana. Kao i za većinu saobraćajnih prekršaja, najjeftinije je prvi put, a svaki sledeći kada vas uhvate, kazna je sve stroža.

Pojas, kaciga i prevoz dece

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje, u Grčkoj košta 350 evra. Ne samo za vozača, nego za svakoga ko nije vezan. Takođe, toliko mora da plati i svako ko se na motociklu, mopedu, skuteru ili kvadu, vozi bez zaštitne kacige.

Isto važi i za vozača koji u svom automobilu nepropisno prevozi dete koje je mlađe od 12 godina, ili je niže od 135 centimetara. Propis je isti kao i kod nas - za takvu decu obavezno je ili dečje sedište ili podmetač (takozvani buster), dok mališani mlađi od tri godine moraju biti smešteni isključivo u odgovarajućem dečjem sigurnosnom sedištu.

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Nepropisno parkiranje

Kazne za ovaj prekršaj se izriču u rasponu od 40 do 150 evra, uz oduzimanje registarskih tablica i vozačke dozvole. Visina kazne zavisi od stepena bahatosti, jer nije isto da li ste parkirali tamo gde nije dozvoljeno, ili ste pritom, blokirali šaht, zatvorili nečiji prolaz, ili zauzeli mesto koje je obeleženo za parkiranje osoba sa invaliditetom.

U prvom, blažem slučaju kazne se kreću od 40 do 80 evra uz oduzimanje vozačke dozvole na 10 dana (tablice skidaju, ali ih vraćaju kada im donesete dozvolu, ako ste turista).

U drugom slučaju, kazna je 150 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana i obavezno uklanjanje vozila, naravno o trošku bahatog vlasnika. Ponavljanje ovog prekršaja može koštati čak i do 2.000 evra, uz oduzimanje registarskih tablica na 24 meseca.

Prekoračenje brzine

Za razliku od saobraćajne policije u Kikindi, Vršcu, Somboru i još nekim mestima u Srbiji, grčki policajci vas sigurno neće zaustaviti ako prekoračite brzinu za jedan, dva ili pet kilometara na sat.

Međutim, najpametnije je da to ne proveravate, jer kazna za prekoračenje brzine do 20 km/h iznosi 100 evra. Za više od 20 km/h je 150, pa dalje raste proporcionalno visini prekoračenja.

U najgorem slučaju može dostići i 700 evra, a onaj ko ne izvuče pouku, pa ponovi takvu vožnju može biti kažnjen sa čak 2.000 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na godinu dana.

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Vožnja pod dejstvom alkohola

Grci imaju malo veći prag tolerancije za vožnju pod dejstvom alkohola. Po njihovim propisima, kao nekada davno i kod nas, dozvoljeno je do 0,5 promila. Međutim, čim ste prešli tu granicu, ode dozvola. Kod nas je sa preko 1,2 promila obavezno prenoćište u policijskoj stanici radi trežnjenja, a kod njih veliki problem nastaje i pre toga:

od 0,50 do 0,80 g/l – 350 € i oduzimanje dozvole na najmanje 30 dana

od 0,81 do 1,10 g/l – 700 € i oduzimanje dozvole do 90 dana

više od 1,10 g/l ­– 1.200 € i oduzimanje dozvole na 6 meseci, uz mogućnost zatvorske kazne

Kazne u Severnoj Makedoniji

Kroz ovu državu naši turisti uglavnom samo prolaze na putu do Grčke, dok se samo mali broj odlučuje za odmor na Ohridskom jezeru. Zato ćemo dati samo nekoliko osnovnih napomena i pregled kazni za najčešće saobraćajne prekršaje.

Preticanje preko pune linije - 250€

Prolazak na crveno svetlo na semaforu - 250€

Nedozvoljeno preticanje - 150€

Prekoračenje brzine van naselja do 30 km/h - 20€

Prekoračenje brzine van naselja do 50 km/h - 45€

Prekoračenje brzine van naselja za više od 50 km/h - 300€

Prekoračenje brzine u naselju do 30 km/h - 45€

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa - 40€ (za svakoga ko nije vezan)

Nepropisno telefoniranje tokom vožnje - 40€

Nepropisan prevoz dece u vozilu - 35€

Vožnja danju bez uključenog dnevnog ili kratkog svetla­ - 15€

Gde se plaćaju kazne

Dok u Severnoj Makedoniji kaznu za saobraćajni prekršaj možete platiti na licu mesta platnim karticama i to uz popust od 50 odsto (za većinu prekršaja), u Grčkoj nema takvih olakšica.

Kod njih, policija će vam izdati nalog i uputstvo za plaćanje, ali ćete kaznu morati da platite u banci ili u pošti, što dodatno komplikuje stvar tokom noći ili vikendom.

Nažalost, svi otkriveni prekršaji, bez obzira da li su snimljeni kamerama za video-nadzor saobraćaja, ili vam je policajac uručio nalog za plaćanje, evidentiraju se u njihovom sistemu. To znači da moraju da se plate, jer informacije o neplaćenim kaznama dobija i grčka granična policija, pa oni koji ne plate neće moći da izađu iz zemlje.

A zamislite da vas leti po onoj gužvi izdvoje sa strane i ostave da čekate. Isti sistem su uveli i Makedonci. Ako vas snimi kamera za prekoračenje brzine, koja navodno može da registruje i nedozvoljen razgovor mobilnim telefonom tokom vožnje, kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, informacija i dokaz o učinjenom prekršaju će pre vas stići do granice.