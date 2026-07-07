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„Ovaj kamper nije samo vozilo, već program u pokretu koji će institucije dovesti do ljudi kojima je podrška najpotrebnija. Podrška ne sme da zavisi od toga gde neko živi – naša obaveza je da stignemo do svakog čoveka - poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom početka rada mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbija“.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je u Pančevu početku rada mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbija“, koji će obilaziti osobe sa invaliditetom i njihove porodice širom Srbije, pružajući im stručnu podršku i povezujući ih sa nadležnim institucijama.

Ministarstvo je za realizaciju ovog programa opredelilo više od 14 miliona dinara, od čega je 8,5 miliona dinara izdvojeno za nabavku mobilnog kampera. Reč je o vozilu koje će omogućiti da podrška stigne i do najudaljenijih delova Srbije, do građana koji su zbog mesta stanovanja često bili van domašaja institucionalne pomoći.

Foto: Minrzs

„Ovaj kamper nije samo prevozno sredstvo, već program u pokretu. On će dovesti institucije do ljudi kojima je podrška najpotrebnija. Podrška ne sme da zavisi od toga gde neko živi, niti mesto stanovanja sme biti prepreka za ostvarivanje prava i usluga. Naš cilj je da niko ne bude zaboravljen i da pomoć stigne do svakog čoveka, bez obzira na to da li živi u velikom gradu ili u najudaljenijem delu Srbije“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da će stručni timovi Saveza, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva i drugih nadležnih institucija, obilaziti porodice, sagledavati njihove potrebe i pružati konkretnu podršku na terenu.

„Želimo da budemo bliži ljudima, da razgovaramo sa njima, čujemo njihove potrebe i ponudimo rešenja. Upravo zato ovaj program nosi snažnu poruku – bliže ljudima, bliže rešenjima“, naglasila je ministarka.

Foto: Minrzs

Đurđević Stamenkovski podsetila je da je Ministarstvo tokom prethodne godine za programe 22 saveza osoba sa invaliditetom opredelilo 268 miliona dinara, ističući da država nastavlja da unapređuje sistem podrške i kreira mere koje će doprineti većoj vidljivosti i boljem položaju osoba sa invaliditetom.

Ona je najavila da je cilj Ministarstva da tokom ove godine bude usvojen Zakon o centralnom registru osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti preciznije kreiranje javnih politika, bolje planiranje usluga i efikasniju raspodelu podrške.

Ministarka je poručila da se snaga jedne države najbolje ogleda u odnosu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija i podsetila da su ove godine obezbeđena značajna sredstva za nabavku pristupačnih vozila, izgradnju inkluzivnih parkova i igrališta, kao i za projekte koji osobama sa invaliditetom omogućavaju da rade, stvaraju i budu ravnopravan deo društva.

Foto: Minrzs

Ona je navela da je Pančevo prva stanica mobilnog kampera, gde je već obavljen obilazak šest porodica, a da će nakon toga uslediti posete drugim gradovima širom Srbije, kako bi podrška stigla do svakog dela zemlje.

Ministarka je istakla i da će u realizaciji projekta učestvovati Republički fond za zdravstveno osiguranje, naglašavajući da socijalna i zdravstvena zaštita moraju delovati povezano i koordinisano, u najboljem interesu građana.

Osvrnuvši se na Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, koji je pred narodnim poslanicima, ministarka je poručila da je reč o jednoj od najvažnijih mera za jačanje sistema socijalne zaštite.

Foto: Minrzs