Velika novost za osobe sa invaliditetom: Kamper "Zvuci srca" kreće na put kroz celu Srbiju, ministarka otkrila plan
„Ovaj kamper nije samo vozilo, već program u pokretu koji će institucije dovesti do ljudi kojima je podrška najpotrebnija. Podrška ne sme da zavisi od toga gde neko živi – naša obaveza je da stignemo do svakog čoveka - poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom početka rada mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbija“.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je u Pančevu početku rada mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbija“, koji će obilaziti osobe sa invaliditetom i njihove porodice širom Srbije, pružajući im stručnu podršku i povezujući ih sa nadležnim institucijama.
Ministarstvo je za realizaciju ovog programa opredelilo više od 14 miliona dinara, od čega je 8,5 miliona dinara izdvojeno za nabavku mobilnog kampera. Reč je o vozilu koje će omogućiti da podrška stigne i do najudaljenijih delova Srbije, do građana koji su zbog mesta stanovanja često bili van domašaja institucionalne pomoći.
„Ovaj kamper nije samo prevozno sredstvo, već program u pokretu. On će dovesti institucije do ljudi kojima je podrška najpotrebnija. Podrška ne sme da zavisi od toga gde neko živi, niti mesto stanovanja sme biti prepreka za ostvarivanje prava i usluga. Naš cilj je da niko ne bude zaboravljen i da pomoć stigne do svakog čoveka, bez obzira na to da li živi u velikom gradu ili u najudaljenijem delu Srbije“, poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je istakla da će stručni timovi Saveza, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva i drugih nadležnih institucija, obilaziti porodice, sagledavati njihove potrebe i pružati konkretnu podršku na terenu.
„Želimo da budemo bliži ljudima, da razgovaramo sa njima, čujemo njihove potrebe i ponudimo rešenja. Upravo zato ovaj program nosi snažnu poruku – bliže ljudima, bliže rešenjima“, naglasila je ministarka.
Đurđević Stamenkovski podsetila je da je Ministarstvo tokom prethodne godine za programe 22 saveza osoba sa invaliditetom opredelilo 268 miliona dinara, ističući da država nastavlja da unapređuje sistem podrške i kreira mere koje će doprineti većoj vidljivosti i boljem položaju osoba sa invaliditetom.
Ona je najavila da je cilj Ministarstva da tokom ove godine bude usvojen Zakon o centralnom registru osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti preciznije kreiranje javnih politika, bolje planiranje usluga i efikasniju raspodelu podrške.
Ministarka je poručila da se snaga jedne države najbolje ogleda u odnosu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija i podsetila da su ove godine obezbeđena značajna sredstva za nabavku pristupačnih vozila, izgradnju inkluzivnih parkova i igrališta, kao i za projekte koji osobama sa invaliditetom omogućavaju da rade, stvaraju i budu ravnopravan deo društva.
Ona je navela da je Pančevo prva stanica mobilnog kampera, gde je već obavljen obilazak šest porodica, a da će nakon toga uslediti posete drugim gradovima širom Srbije, kako bi podrška stigla do svakog dela zemlje.
Ministarka je istakla i da će u realizaciji projekta učestvovati Republički fond za zdravstveno osiguranje, naglašavajući da socijalna i zdravstvena zaštita moraju delovati povezano i koordinisano, u najboljem interesu građana.
Osvrnuvši se na Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima, koji je pred narodnim poslanicima, ministarka je poručila da je reč o jednoj od najvažnijih mera za jačanje sistema socijalne zaštite.
„Od 1. oktobra 2026. godine roditelji koji su godinama nosili najveći teret brige o svojoj deci prvi put će dobiti institucionalnu podršku – mesečnu naknadu od 65.000 dinara, kao i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. To nije cena roditeljske ljubavi, jer ona nema cenu, već priznanje države ljudima koji su decenijama sami podnosili ogroman teret. Naša obaveza je da im pokažemo da u toj borbi više nisu sami“, poručila je Đurđević Stamenkovski.