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Letnji meseci donose mnogo prijatnih trenutaka na otvorenom, ali i povećan rizik od uboda insekata poput osa.

Iako ubod ose u većini slučajeva nije ozbiljan, važno je znati kako reagovati, posebno ako dođe do jače reakcije ili simptoma alergije. Pravovremena i pravilna reakcija može sprečiti komplikacije i ubrzati oporavak.

Kako izgleda ubod ose i šta se dešava u telu?

Ubod ose obično izaziva iznenadan, oštar bol, sličan ubodu igle. Nakon toga se najčešće javlja crvenilo, blagi otok i osećaj peckanja ili svraba. Za razliku od pčela, osa ne ostavlja žaoku u koži i može ubosti više puta jer joj žaoka nije nazubljena. Upravo zato, ubod ose može biti bolniji i uzrokovati izraženiju lokalnu reakciju, posebno kod osoba sa osetljivijom kožom.

Reakcija tela na ubod može varirati u zavisnosti od mesta uboda, individualne osetljivosti i broja uboda. Kod većine ljudi reakcija ostaje lokalna - ograničena na područje oko uboda - ali kod nekih može doći do jače imunološke reakcije, uključujući oticanje većeg područja, izražen svrab ili čak anafilaktički šok, što je potencijalno po život opasno stanje.

Šta učiniti odmah nakon uboda?

U slučaju uboda ose, najvažnije je ostati smiren i brzo reagovati. Prvi korak je čišćenje mesta uboda blagim sapunom i vodom, kako bi se smanjio rizik od infekcije. Nakon toga, na ubod se može staviti hladna obloga - idealno umotani led ili rashladna kesa - kako bi se ublažili bol i otok. Oblogu se preporučuje držati 10 do 15 minuta, a postupak se može ponoviti više puta tokom dana.

Ako se javi intenzivan svrab ili crvenilo, može se uzeti antihistaminik, u dogovoru sa farmaceutom ili lekarom. U apotekama su dostupne i lokalne kreme sa antihistaminicima ili blagi kortikosteroidi, koji mogu smanjiti upalu i nelagodu. Takođe, prirodna sredstva poput paste od sode bikarbone i vode mogu pomoći u ublažavanju simptoma, iako nisu zamena za medicinsku terapiju.

Kada je ubod ose opasan i koji su simptomi alergijske reakcije?

U većini slučajeva ubod ose je bezopasan i simptomi prolaze unutar nekoliko sati do par dana. Ipak, kod osoba koje su alergične na ubod insekata, može doći do ozbiljne, sistemske reakcije. Anafilaktička reakcija obično nastupa unutar nekoliko minuta do pola sata nakon uboda i zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Znakovi upozorenja su:

- naglo oticanje jezika, usana ili grla,

- poteškoće sa disanjem ili gutanjem,

- osip po celom telu,

- vrtoglavica,

- ubrzan rad srca,

- gubitak svesti.

Foto: Lukas Jonaitis / Alamy / Alamy / Profimedia

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma kod sebe ili druge osobe, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć (194). Osobe koje su već ranije imale težu alergijsku reakciju obično sa sobom nose adrenalinsku injekciju (poput EpiPena), koju treba odmah primeniti.

Ubod ose kod dece: na šta obratiti pažnju

Dečija koža je tanja i osetljivija, pa su lokalne reakcije često izraženije. To ne znači da je ubod automatski opasniji, ali je važno pažljivo pratiti ponašanje deteta. Ako dete postane pospano, izrazito nemirno, teško diše ili ima osip izvan mesta uboda, treba odmah potražiti lekarsku pomoć.

Takođe, važno je izbegavati prekomerno korišćenje jakih krema ili lekova bez prethodne konsultacije sa pedijatrom. Kod blažih slučajeva, dovoljno je mesto uboda ohladiti i pratiti razvoj simptoma.

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Kako se zaštititi od uboda osa?

Najbolja odbrana od uboda je prevencija. Prilikom boravka na otvorenom, posebno u prirodi, preporučuje se:

- nošenje svetle, neupadljive odeće,

- izbegavanje jakih mirisa poput parfema, dezodoransa i mirisnih losiona, koji privlače ose,

- hranu i piće treba držati pokrivenima, posebno slatke napitke i voće, jer upravo ti mirisi najviše privlače ove insekte.

Takođe, treba biti oprezan prilikom konzumacije pića iz limenki ili flaša na otvorenom jer osa može neprimetno da uđe unutra. Ako osa sleti na vas, važno je ne mahati rukama niti pokušavati da je udarite, jer se tako povećava verovatnoća uboda. Umesto toga, pokušajte mirno da se odmaknete.