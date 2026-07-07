Svi znamo za NATO, a šta znači OTAN u amblemu pakta? To nije nikakva igra dizajnera, već borba Francuza protiv Amera i Britanaca
Svetski mediji su preplavljeni fotografijama iz Istanbula gde se održava samit Severnoatlantskog saveza, a kada pogledate zvaničan amblem ovog vojnog saveta uočićete kompas sa četiri kraka koji simbolizuje pravac ka miru. Ali i lingvistički i dizajnerski odlično uklopljen logo koji deluje kao savršen odraz u ogledalu NATO i OTAN.
Šta uopšte znači to OTAN? Ovaj anagraf nije rezultat zabavne inspsiracije nekog dizajnera, već proizvod dubokih geopolitičkih tenzija, jezičkog ponosa i stroge diplomatske ravnopravnosti iz 1949. godine.
Diplomatija na dva jezika: Francuski ultimatum
Kada je u Vašingtonu potpisivan Severnoatlantski sporazum, Amerika i Velika Britanija su prirodno podrazumevale da će engleski biti primarni jezik organizacije. Međutim, Francuska je postavila čvrst uslov - njen jezik mora imati potpuno ravnopravan status!
Za Francuze to je značila odbrana statusa globalne supersile i očuvanja tradicije francuskog kao istorijskog jezika svetske diplomatije. Rimski ugovor i formiranje novih evropskih institucija tih godina pretvorili su jezičku ravnopravnost u pitanje nacionalnog ponosa.
Alijansa je popustila. I tako su rođena dva zvanična naziva North Atlantic Treaty Organization na engleskom ili NATO što se i kod nas odomaćilo, i Organisation du Traité de l'Atlantique Nord na francuskom, odnosno skraćeno OTAN.
Savršena kontra u strukturama jezika
Ono što je usledilo predstavlja jednu od bolje upakovanih slučajnosti u modernoj brending istoriji. Različite jezičke porodice, mislimo na germansku i romansku, funkcionišu po potpuno suprotnim pravilima kada je u pitanju redosled reči. Engleska gramatika zahteva da pridevi idu ispred glavne imenice. Zato počinje sa North Atlantic, pa ide Treaty...
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Francuska gramatika radi potpuno obrnuto. Ona zahteva da se prvo istakne suština, odnosno imenica, a da opis sledi nakon nje. Zbog toga francuski naziv počinje rečju Organisation, dok opisni deo ide na kraj. Rezultat? Skraćenica koja počinje sa O i završava se sa N.
San svakog grafičkog dizajnera
Kada je u oktobru 1953. godine Severnoatlantski savez zvanično odobrio izgled zastave i amblema, dizajneri su shvatili da u rukama imaju pravi pravcati vizuelni dar. Umesto da dvojezičnost stvori estetski haos i pretrpanost, simetrija slova omogućila je savršen balans. Na pečatima, memorandumima i zgradama širom sveta, četiri slova s leve i četiri slova s desne strane kruga kreiraju vizuelnu ravnotežu kakvu retko koji međunarodni logo poseduje.
Dok ostatak sveta uglavnom prepoznaje levu stranu ovog ogledala, u Parizu, Madridu, Rimu i Lisabonu, tabla na ulazu u vojne baze uvek se čita s desna nalevo.