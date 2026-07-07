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U trenutku kada se činilo da je proces evropskih integracija zapao u zastoj, iz Brisela stižu ohrabrujući signali za Srbiju. Evropska komisija preporučila je državama članicama otvaranje Klastera 3, ocenjujući da je Srbija ostvarila napredak u ključnim reformskim oblastima i ispunila uslove za nastavak pregovaračkog procesa. Iako konačnu odluku donose zemlje članice jednoglasno, sama preporuka predstavlja važnu potvrdu da su napori Srbije u prethodnom periodu prepoznati u evropskim institucijama.

Prethodnih dana srpska delegacija boravila je u Briselu, gde je evropskim zvaničnicima predstavila rezultate reformskog procesa i potvrdila opredeljenje Srbije da nastavi put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, tokom razgovora nije bilo kritika na račun Srbije, već je fokus bio na ostvarenim rezultatima i nastavku reformi, uz poruku da naša zemlja ostaje pouzdan partner u procesu proširenja. U evropskim institucijama predstavljeni su konkretni pomaci koje je Srbija ostvaruje, uz očekivanje da će napredak biti vrednovan i kroz naredne odluke država članica.

Da li posete srpske delegacije Briselu i intenzivniji politički dijalog otvaraju novo poglavlje u odnosima Srbije i Evropske unije?

Može li evropski put ponovo postati jedna od ključnih tema domaće politike i koliko će eventualna odluka iz Brisela uticati na političke odnose u Srbiji?

Gosti 'Usijanja':

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu

Srđan Barac, politički analitičar