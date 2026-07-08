Slušaj vest

Novi obrazac pasoša Srbije počeo je da se primenjuje od 1. jula, a građani neće morati odmah da menjaju važeće putne isprave.

Kako izgleda novi pasoš Srbije i da li će svi sada morati da ga imaju, za emisiju "Redakcija", govorila je Bojana Dulović - Načelnik uprave za putne isprave.

- Republika Srbija je 2008. godine uvela biometrijski pasoš i time se svrstala u grupu razvijenih zemalja. Nakon 18 godina, od 1. jula ove godine, počela je primena novog pravilnika kojim je izmenjen obrazac putne isprave. Promene se odnose na dizajn i unapređenje kvaliteta i zaštite pasoša. Novi pasoš ima brojne zaštitne elemente. Grb je izrađen u zlatotisku, vodeni žig predstavlja motiv Belog anđela, a knjižni blok je protkan zaštitnim nitima. Boja pasoša je sada nešto tamnija, takozvana burgundska nijansa. Važno je naglasiti da novi obrazac ne utiče na već izdate pasoše - građani mogu da ih koriste do isteka roka važenja - rekla je Dulović.

Bojana Dulović - Načelnik uprave za putne isprave Foto: Kurir Televizija

Nova pravila za putne isprave

Procedura izdavanja pasoša nije menjana, a građanima su dostupne sve informacije o novom obrascu i uslovima zamene dokumenta, navela je.

- Procedura podnošenja zahteva ostala je ista. Cena izdavanja pasoša iznosi 4.500 dinara za dokumente koji ističu u roku kraćem od šest meseci, dok je za pasoše sa rokom važenja dužim od sedam meseci taksa 5.100 dinara. Za hitno izdavanje dokumenta taksa iznosi 5.000 dinara. Sve ostalo je ostalo nepromenjeno, osim što građani sada dobijaju savremeniju i unapređenu putnu ispravu - dodala je.

S obzirom na to da se građani često pitaju da li mogu da zamene važeći pasoš i uzmu novi obrazac ili moraju da čekaju da im postojeći dokument istekne, Dulović je odgovorila:

- Pošto je trenutno sezona godišnjih odmora i interesovanje građana za izdavanje pasoša je povećano, preporuka je da dolaze u jutarnjim časovima. Građani često nakon posla završavaju administrativne obaveze, pa su popodnevni termini obično opterećeniji. U jutarnjim satima se najbrže završava procedura. Razlozi za zamenu putne isprave postoje i pre isteka roka važenja. To može biti slučaj kada je pasoš popunjen, kada je došlo do promene ličnog izgleda, promene podataka ili adrese. Ukoliko građanin želi da zameni važeći pasoš, to može učiniti uz pisanu izjavu i obrazloženje razloga za zamenu - za emisiju "Redakcija", objasnila je Dulović.

03:03 SRBIJA DOBILA NOVI PASOŠ! Od 1. jula sve je drugačije: Pogledajte kako izgleda, koja je cena i da li MORATE odmah da ga menjate! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs