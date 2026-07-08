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Sa temperaturama koje svakodnevno prelaze 30 stepeni, bazeni su postali glavno mesto za rashlađivanje. Donosimo kompletan pregled cena ulaznica na gradskim i privatnim bazenima u Beogradu.

Sa temperaturama koje iz dana u dan prelaze 30 stepeni, otvoreni bazeni širom Beograda među najposećenijim su mestima za rashlađivanje. Građani već uveliko koriste kupališta, a ukoliko tek planirate odlazak na bazen, donosimo pregled cena ulaznica na najpopularnijim otvorenim bazenima u prestonici.

Olimp

Na bazenu Olimp cena ulaznica i ležaljki je poskupela u odnosu na prošlu godinu. Cena ulaznice iznosi 750 dinara, dok je za decu do sedam godina, uz obaveznu pratnju jednog roditelja, ulaz 200 dinara. Noćno kupanje organizuje se od 21 do 24 časa, a cena ulaznice je 800 dinara.

Posetioci mogu da iznajme i dodatne sadržaje:

Drvena ležaljka - 700 dinara

Lazy bed - 600 dinara

Baldahin - 1.500 dinara

Popodnevno kupanje 17-19h (radnim danima) - 500 dinara Tašmajdan

Foto: Printscreen/Youtube

Otvoreni bazen Sportskog centra "Tašmajdan" radi svakog dana od 10 do 19 časova, dok je jutarnje plivanje organizovano radnim danima od 6 do 9 časova. I na Tašmajdanu su ove godine cene nešto skuplje.

Cene ulaznica:

Dnevna karta - 750 dinara

Poludnevna karta - 600 dinara

Noćno plivanje - 750 dinara

Deca do tri godine - besplatan ulaz

Na raspolaganju su i porodične ulaznice:

Jedan roditelj i jedno dete (od 3 do 10 godina) - 1.000 dinara

Jedan roditelj i dvoje dece (od 3 do 10 godina) - 1.300 dinara

Dodatni sadržaji:

Ležaljka - 500 dinara

Suncobran - 500 dinara

Komplet (dve ležaljke i suncobran) - 1.200 dinara

Građani Beograda koji poseduju BG karticu mogu, u skladu sa uslovima Grada Beograda, besplatno da koriste bazen nakon 12 časova. Posetiocima su na raspolaganju veliki otvoreni bazen i dečji bazen, a iz Sportskog centra podsećaju da je neophodno poštovanje kućnog reda radi bezbednosti svih kupača.

Košutnjak

Foto: Youtube

Otvoreno plivalište Košutnjak radi svakog dana od 10 do 19 časova. Tokom leta građanima su na raspolaganju olimpijski bazen, školski bazen, bazen "Osmica", skakački bazen namenjen kupačima, dok će skakaonica ostati u funkciji isključivo za potrebe sportista i redovnog trenažnog procesa, kao i dečiji bazen namenjen najmlađim posetiocima.

Nova atrakcija ove sezone je dečije igralište "Šumska avantura", smešteno uz dečiji bazen.

Cene ulaznica:

Celodnevna karta - 750 dinara

Poludnevna karta (od 15 časova) - 550 dinara

Dečja karta (do sedam godina) - 360 dinara

Poludnevna dečja karta - 320 dinara

I na Košutnjaku građani sa prebivalištem u Beogradu, uz BG karticu, mogu besplatno da uđu na bazen posle 12 časova, u skladu sa pravilima programa Grada Beograda.

SRC "25. maj - Milan Gale Muškatirović"

Otvoreni bazeni Sportskog centra "25. maj - Milan Gale Muškatirović" rade tokom letnje sezone od juna do septembra. Radnim danima otvoreni su od 10 do 19 časova, dok vikendom rade od 9 do 19 časova.

Posetiocima su na raspolaganju tri bazena:

Olimpijski bazen dubine dva metra, namenjen rekreativcima, ali i održavanju domaćih i međunarodnih takmičenja.

Rekreativni bazen dubine 1,2 metra sa sadržajima poput vodene pečurke, hidromasažnih gejzira i drugih atrakcija karakterističnih za akva-parkove.

Dečji bazen dubine do 20 centimetara sa gumiranom podlogom, prilagođen najmlađim posetiocima.

Bazeni ''25. maj Milan Gale Muškatirović'' Foto: Grad Beograd

U okviru kompleksa nalaze se svlačionice, tuševi, kafe-bar, kao i prostor sa ležaljkama i suncobranima.

Cene ulaznica:

Dnevna karta za odrasle - 750 dinara

Ulaz posle 16 časova - 500 dinara

Deca od 4 do 10 godina - 350 dinara

Penzioneri - 500 dinara

Osobe sa invaliditetom - 350 dinara

Mesečna karta - 9.000 dinara

Sezonska karta - 15.000 dinara

Noćno kupanje - 1.200 dinara

Trudnice - besplatan ulaz

Deca do četiri godine - besplatan ulaz

Iznajmljivanje opreme:

Suncobran - 500 dinara

Ležaljka - 500 dinara

Ležaljka ispod pergole - 600 dinara

Suncobran i jedna ležaljka - 700 dinara

Suncobran i dve ležaljke - 1.000 dinara

Ukoliko želite više sadržaja od klasičnog kupanja ili vam više odgovaraju akva-parkovi i resort kompleksi, u okolini Beograda dostupni su i brojni privatni bazeni.

Od adrenalinskih tobogana i bazena sa talasima do luksuznih beach klubova i spa zona, ponuda je raznovrsna, ali su i cene nešto više u odnosu na gradska kupališta.

U nastavku pogledajte koliko košta ulaz na najpopularnije privatne bazene u Beogradu i okolini.

Diamond Garden (Zrenjaninski put) - luksuzni beach klub koncept

Jedan od najpoznatijih privatnih kompleksa u okolini Beograda je Diamond Garden, koji funkcioniše kao beach club sa bazenima i uređenom plažom u zelenilu. Ovde se ne plaća samo ulaz, već i komfor: ležaljke, baldahini i VIP zone su deo ponude.

Cene: dnevna karta uz ležaljku: radnim danima 3.000 din, vikendom 4.000

Ovo je opcija za one koji žele celodnevni boravak uz osećaj letnjeg resorta, a ne klasičnog bazena.

Kengur Resort (Altina) - najpristupačniji privatni bazen

Na drugom kraju spektra je Kengur Resort u Altini, koji je bliži "opuštenom letnjem danu" nego luksuzu.

Cene: dnevna karta: 1.000 dinara, vikendom 1.500

Ovo je jedan od najjeftinijih privatnih bazena u Beogradu, pa je često izbor za brzi beg iz grada bez velikog troška.

Akva park S klub (Jakovo)

Jedna od najposećenijih privatnih letnjih destinacija u okolini Beograda svakako je S Klub Jakovo, koji raspolaže velikim akva-parkom namenjenim posetiocima svih uzrasta. Akva-park radnim danima radi od 11 do 19 časova, dok je vikendom otvoren od 10 do 19 časova.

U okviru kompleksa nalazi se 10 bazena i čak 30 vodenih tobogana, među kojima je 12 prilagođeno najmlađim posetiocima. Posetioci mogu da biraju između mirnog odmora pored bazena ili adrenalinske vožnje na atrakcijama.

Pogledajte cene u nastavku:

Hollywoodland aqua park

U zapadnom delu Beograda, u naselju Ledine, nalazi se Hollywoodland Aqua Park, jedan od najpoznatijih privatnih akva-parkova u prestonici. Kompleks nudi više bazena za odrasle i decu, brojne vodene atrakcije, tobogane, sadržaje za najmlađe, kao i restorane i kafiće, zbog čega je popularan izbor za porodični odmor tokom leta.

Radno vreme:

Radnim danima - od 10 do 18 časova

Vikendom - od 10 do 18 časova

Noćno kupanje - svakog dana od 18 do 3 časa

Cene ulaznica (radni dani):

Odrasli - 800 dinara,

Deca - 1.200 dinara

Cene ulaznica (vikend):

Odrasli - 1.000 dinara

Deca - 1.500 dinara

Noćno kupanje:

Odrasli - 800 dinara

Deca - 1.500 dinara

Posetioci koji zaborave peškir mogu da ga iznajme na licu mesta po ceni od 250 dinara.

Bazeni Horizont Swimming & Spa

U naselju Leštane, nadomak Beograda, nalazi se kompleks Horizont Swimming & Spa, koji objedinjuje otvorene bazene, spa sadržaje i prostore za odmor. Posetiocima su, u okviru cene ulaznice, na raspolaganju gotovo svi sadržaji kompleksa, osim VIP zone, kao i hrane i pića.

Radno vreme:

Celodnevno kupanje: od 10 do 19 časova

Poludnevni boravak: od 15 do 19 časova

Cene ulaznica:

Odrasli

Radnim danima - 1.400 dinara

Vikendom - 1.700 dinara

Poludnevna karta za odrasle:

Radnim danima - 900 dinara

Vikendom - 1.000 dinara

Deca od 2 do 10 godina:

Celodnevna karta radnim danima - 800 dinara

Celodnevna karta vikendom - 1.000 dinara

Poludnevna karta radnim danima - 600 dinara

Poludnevna karta vikendom - 700 dinara

Porodični paket (dve odrasle osobe i dvoje dece):

Radnim danima - 3.800 dinara

Vikendom - 4.800 dinara

Ulaz za decu do dve godine je besplatan, dok deca starija od 10 godina plaćaju punu cenu ulaznice. Noćno kupanje organizuje se samo tokom najtoplijih letnjih dana, a dostupnost termina može se proveriti telefonom.

Posetioci mogu da rezervišu i VIP sadržaje, među kojima su:

Dušek - 1.500 dinara

Separe - 2.000 dinara

Separe "Maldivi" - 2.500 dinara

Separe "Montevideo" - 3.000 dinara

VIP krevet - 3.000 dinara

Gnezdo ("Jaje") - 3.000 dinara