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Od 1. septembra 450 đaka Osnovne škole "Isidora Sekulić" nastavu će pohađati u novom objektu u Beogradu na vodi. Sve potrebne dozvole dobio je i vrtić "Car Dušan" pa će od jeseni tu boraviti 150 mališana.

Izgradnja Osnovne škole u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca završena je u oktobru, a upotrebna dozvola izdata je u junu.

U međuvremenu, u najmoderniju školu u Srbiji stigle su klupe, stolice, pametne table, montirani su kompjuteri, a u muzičkom kabinetu đake čeka beli klavir.

Ostalo je da se do 1. septembra objekat, koji se prostire na pet hiljada kvadratnih metara, očisti i da se nastavnici i đaci Osnovne škole "Isidora Sekulić" presele.

1/19 Vidi galeriju OŠ Isidora Sekulić preseljena u Beograd na vodi Foto: RTS Printscreen

Direktorka škole Biljana Rakić kaže da čeka da dobije ključeve od škole, ali i upotrebnu dozvolu.

"Kada dobijem svu tu dokumentaciju, onda treba da se verifikuje škola. Verifikaciju radi Ministarstvo prosvete time što ja pošaljem svu dokumentaciju u vezi sa našim kadrom, brojno stanje učenika, kapacitete škole i šta škola nudi, onda oni odobre tu verifikaciju i škola može da počne sa radom", objasnila je Rakićeva.

Upis je završen i popunjeni su kapaciteti, sada je najvažniji posao, ističu u upravi, da se preseli bogata biblioteka. U botaničkoj bašti biće organizovana nastava pod vedrim nebom.

Ova škola razlikuje se i po tome što na ulazu dominira veliki amfiteatar, ali i po botaničkoj bašti koja ima biljke sa svih kontinenata.

"Škola ima devetnaest kabineta koji su opremljeni sa pametnim tablama. Od toga jedan specijalizovan kabinet za hemiju koji je opremljen za laboratorijske vežbe. Isto tako ima fiskulturnu salu koja je opremljena najnovijom opremom za fizičko", navodi Rakićeva.

Vrtić na 3.000 kvadratnih metara

Ljuljaške, tobogani, kule za penjanje, školice, tartan podloga, a u produžetku staza koja vodi do vrtića "Car Dušan" koji se sa izuzetno osmišljenim dvorištem prostire na tri hiljade kvadratnih metara.

Sve prostorije gledaju na dvorište oivičeno zelenilom koje obezbeđuje prirodnu izolaciju od gradske vreve, a mesta ima za stotinu pedeset mališana.

1/5 Vidi galeriju Vrtić Car Dušan u Beogradu na vodi Foto: RTS Printscreen

Deca iz OŠ "Sveti Sava" zasad u starom objektu "Isidore Sekulić"

Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović ističe da je važno da roditelji znaju da su i vrtić i škola u vlasništvu države.

"Što se tiče samog vrtića, vrtić 'Princeza Olivera' koji se nalazi u neposrednoj blizini, ostaje i dalje da radi, dok će se Osnovna škola 'Isidora Sekulić' kompletno preseliti u novi objekat. Trenutno su u toj školi deca koja su iseljena iz Osnovne škole 'Sveti Sava' gde traje rekonstrukcija", objasnila je Vidovićeva.

Među soliterima tik iza zgrade nove "Pošte" svoje mesto našle su Osnovna škola i vrtić, svaki kutak je pod video nadzorom, a u Beogradu na vodi kažu, biće još i vrtića i škola u ovom delu grada.