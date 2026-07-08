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U Moskvi je danas održan sastanak delegacija Republike Srbije i Ruske Federacije, koje su predvodili ministar zdravlja Ruske Federacije Mihail Muraško i ministar u Vladi Republike Srbije i kopredsedavajući Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju dr Nenad Popović.

Srpska delegacija boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi kako bi se upoznala sa najsavremenijim dostignućima ruskog zdravstva, pre svega u oblasti razvoja i primene inovativnih terapija, sa posebnim fokusom na personalizovane mRNK vakcine u lečenju onkoloških pacijenata. Tokom posete planirani su razgovori sa vodećim ruskim zdravstvenim institucijama i stručnjacima, kao i upoznavanje sa celokupnim procesom – od dijagnostike i genetičke analize tumora, preko izrade i primene personalizovanih mRNK vakcina, do praćenja rezultata lečenja.

Srpsku delegaciju dočekala je izuzetno brojna ruska delegacija, koju je predvodio ministar zdravlja Ruske Federacije Mihail Muraško, zajedno sa četiri zamenika ministra, vodećim ruskim onkologom akademikom, prof. dr Andrejem Kaprinom, generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Ministarstva zdravlja Ruske Federacije i direktorom Moskovskog naučno-istraživačkog onkološkog instituta „P. A. Gercen“, akademikom, prof. dr Denisom Logunovom, direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“, kao i direktorima svih ključnih departmana Ministarstva zdravlja Ruske Federacije.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

U srpskoj delegaciji, uz ministra Popovića, nalaze se i prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, prof. dr Verica Lazić, savetnica predsednika Republike Srbije za socijalna i zdravstvena pitanja, Ivana Marinković, direktorka Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i predstavnici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Nakon sastanka, ministar Popović je izjavio:

- Rusija je 2025. godine dobila prvo u svetu odobrenje za kliničku primenu terapijske personalizovane protivtumorske mRNK vakcine „NEOONKOVAK“, čime je napravljen veliki iskorak u borbi protiv najtežih onkoloških oboljenja. Za Srbiju je od posebnog značaja činjenica da smo sa ruskim partnerima započeli konkretne korake kako bi i naši pacijenti dobili pristup ovoj najsavremenijoj terapiji. Trenutno radimo na uspostavljanju institucionalnog okvira saradnje, a naredni koraci biće realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dve zemlje. Formirali smo i radnu grupu koja će raditi na pripremi i potpisivanju neophodnih sporazuma, čime će biti omogućeno da pacijenti iz Srbije dobiju pristup najsavremenijim ruskim terapijama za lečenje karcinoma, uključujući i personalizovanu rusku mRNK vakcinu protiv raka.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Ova saradnja rezultat je izuzetnih odnosa predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina, ali i viševekovnog prijateljstva i bratskih veza srpskog i ruskog naroda. Te odnose sada pretvaramo u konkretne rezultate koji imaju izuzetan

značaj za zdravlje naših građana.

Ruska onkološka medicina danas je na veoma visokom nivou – od najsavremenije dijagnostike, preko naprednih metoda lečenja, do personalizovanih terapija prilagođenih svakom pacijentu. Personalizovana mRNK vakcina izrađuje se za svakog pacijenta pojedinačno, na osnovu genetičkih karakteristika njegovog tumora, uz primenu složenih matematičkih modela i veštačke inteligencije.

Sam proces podrazumeva detaljnu dijagnostiku, analizu tumorskog tkiva i identifikaciju specifičnih mutacija, nakon čega se kreira vakcina koja aktivira imuni sistem pacijenta da prepozna i uništi ćelije raka. Ova terapija namenjena je pacijentima koji već boluju od karcinoma, a njena izrada predstavlja složen, dugotrajan i tehnološki zahtevan proces koji zahteva najsavremeniju opremu i znanje.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju karcinoma kože. Očekuje se da će postati jedna od najperspektivnijih i najefikasnijih onkoloških terapija u svetu.