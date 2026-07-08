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Pedijatrijska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu u Beogradu uspešno je spasila život jednogodišnjeg deteta koje je pretrpelo težak zdravstveni problem, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove. Brzom i koordinisanom akcijom lekarskog tima, beba je stabilizovana na licu mesta i bezbedno transportovana u bolnicu.

Incident se dogodio tokom protekle noći, kada je dežurnoj službi Hitne pomoći upućen poziv zbog kritičnog stanja deteta. Medicinski tim, koji je predvodila dr Andrea Kecman, odmah je izašao na teren i konstatovao da jednogodišnja beba pati od teškog neurogenog edema, stanja koje direktno ugrožava vitalne funkcije pacijenta.

Zahvaljujući primeni adekvatne hitne terapije u terenskim uslovima,lekari su uspeli da stabilizuju zdravstveno stanje deteta. Nakon inicijalnog zbrinjavanja, beba je u pratnji medicinskog osoblja prevezena u bolničku ustanovu na dalju dijagnostiku i lečenje.

Doktorka Danijela Jevtić iz Zavoda za urgentnu medicinu istakla je značaj ove intervencije, ocenivši je kao izuzetan uspeh pedijatrijskog tima. Prema njenim rečima, uprkos težini kliničke slike, hitna reakcija lekara omogućila je da jedan mali sugrađanin uspešno dobije svoju prvu i najvažniju životnu bitku.