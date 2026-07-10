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Letnja sezona u Hrvatskoj je u punom jeku. Na Jadran svakodnevno pristižu hiljade domaćih i stranih turista, a sa njima i brojni sezonski radnici bez kojih je turističku sezonu danas gotovo nemoguće zamisliti.

Među najtraženijim zanimanjima i ove godine nalaze se sobarice, čiji je posao fizički zahtevan i često se odvija pod velikim vremenskim pritiskom. Osim svakodnevnog čišćenja hotelskih soba i apartmana, sobarice se neretko susreću i sa prizorima koje većina gostiju nikada ne vidi.

Hrvatica Jana, koja tokom leta radi kao sobarica u Bolu na Braču zajedno sa svojom prijateljicom, na svom Instagram profilu "janic_jana" podelila je svoje iskustvo i priznala da su već nakon samo dva radna dana ostale iznenađene onim što su zatekle u sobama gostiju.

"Radimo tek drugi dan, a svega smo se nagledale"

"S prijateljicom radim sezonu u Bolu kao sobarica. Zanima me koja su vaša najgora iskustva. Mi radimo tek drugi dan, i svega i svačega smo se nagledali. Ljudi su bukvalno odvratni. Ima i, hvala Bogu, normalnih ali ima i baš odvratnih", rekla je u videu i pozvala pratioce da podele svoja iskustva.

Objava je u kratkom roku privukla veliki broj komentara bivših i sadašnjih sezonskih radnika koji su otkrili sa kakvim su se sve situacijama susretali tokom svog rada. Dok su neki korisnici celu situaciju komentarisali kroz šalu, drugi su podelili iskustva koja, kako kažu, nikada neće zaboraviti.

"Ako te zanima da li će biti bolje - neće!"

Jedna korisnica ispričala je da je tokom četiri sezone rada pronalazila sve, od prljavog donjeg veša i ostataka hrane pa sve do prizora koji su joj ostali u trajnom sećanju.

"Ako te zanima odgovor da li će biti bolje - neće! Mislim da su ljudi svake godine sve veća sto*a. I kad pomisliš da si sve videla, veruj mi nisi, ono 'još gore' tek dolazi", otkrila je druga.

U raspravu su se uključili i brojni drugi korisnici. Jedni su naglasili koliko je higijena važna u ovom poslu, dok su drugi istakli da im je, uprkos fizički zahtevnom radu, sezona ostala u lepom sećanju zahvaljujući dobroj atmosferi, organizovanim obrocima i slobodnom vremenu između smena.

"Krvavi ulošci na podu i razliven sok"

"Radim kod privatnika, čistim devet apartmana, tu sam nekih tri meseca. Gosti su čak i ok, jedino za prvi maj je jedna žena u doslovno nekih 12 sati napravila takav krš da nisam mogla da verujem. Krvavi ulošci na podu, razliven sok po kojem su hodali i nema gde ga nije bilo, a bogami i milion mrava privučenih tim sokom po apartmanu", napisala je još jedna korisnica.

Najviše reakcija izazvala je ispovest korisnice Tamare koja je opisala prizor koji, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

"Najgore mi je bilo kada su ljudski izmet zamotali u novinski papir i ostavili ga u frižideru", napisala je.

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su priznali da ne mogu da shvate zašto bi se neko tako ponašao.

Među najneprijatnijim iskustvima koja su drugi izdvojili našli su se i slučajevi povraćanja po sobama, ljudskog izmeta, kao i ostavljenih iskorišćenih kondoma.