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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski imala je danas, tokom pauze u skupštinskom zasedanju, video poziv sa polaznicima kampa za mlade obolele od mišićne distrofije i drugih srodnih neuromišićnih bolesti u Kanjiži.

Ministarka je porazgovarala sa dečicom koja su izrazila želju da je vide, a taj poziv, kako sama kaže, ne može da odbije.

"Poziv koji ne mogu da odbijem. Roditelji i deca nas zovu u Kanjižu na prvi jedinstveni kamp za mlade obolele od mišićne distrofije i drugih srodnih neuromišićnih bolesti", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Vidimo se".