SNAŽNO NEVREME U POŽEGI! Sve se zabelelo od grada: Evo gde će noćas očekuje nevreme (VIDEO)
Kako se može videti na snimcima na društvenim mrežama, jak grad za čas je obeleo dvorišta i krovove kuća.
Republički hidromeorološki zavod u najnovijoj najavi prognozira da će večeras na severu Vojvodine uslediti razvedravanje.
- U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na jugozapadu Srbije i plјuskovima sa grmlјavinom. Uveče i tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje i u ovim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni - stoji u najavi.
Kada je reč o prognozi za naredne dane, RHMZ navodi da će sutra prevlađivati sunčano i toplo, a samo se još ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a najniža temperatura od 13 do 18 °S, a najviša dnevna od 26 do 30 °S.
- Zatim će narednih dana preovlađivati sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 °S. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili plјusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije - stoji u prognozi.