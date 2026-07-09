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Dolazak EXPO 2027 karavana 19. jula u Vrnjačku Banju predstavlja važan korak u povezivanju jedne od najpoznatijih turističkih destinacija Srbije sa najvećim međunarodnim događajem koji će obeležiti narednu godinu u svetu.

Iako će centralni događaj biti održan u Beogradu, njegov turistički značaj daleko prevazilazi granice prestonice. EXPO 2027 otvara prostor da se posetiocima sa svih meridijana predstave i druga mesta koja čine autentičan doživljaj Srbije.

Vrnjačka Banja Foto: Live production/TOS

Vrnjačka Banja u toj priči ima posebno mesto. Kao destinacija sa dugom tradicijom, razvijenom turističkom infrastrukturom, prirodnim bogatstvima i prepoznatljivim banjskim identitetom, ona može biti jedan od važnih izbora za goste koji žele da nakon posete Beogradu upoznaju Srbiju iz drugačije perspektive.

Poseban značaj ima i uključivanje lokalne zajednice, obrazovnih institucija i mladih ljudi u pripreme za EXPO 2027. Time Vrnjačka Banja ne ostaje samo pasivni posmatrač velikog događaja, već se aktivno pozicionira kao destinacija spremna da doprinese ukupnoj turističkoj slici Srbije.

Predstojeći period zato treba iskoristiti za stratešku promociju Banje kao mesta odmora, zdravlja, gostoprimstva i autentičnog srpskog iskustva.