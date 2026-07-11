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Talasi su predivna prirodna pojava, sastavni deo mora i nekada nas igra na njima čini da se ponovo osećamo kao deca. Ipak, ne smemo ih potcenjivati i moramo razlikovati one bezazlene od onih koji mogu dovesti do povreda ili nečeg mnogo goreg.

Usled velikih talasa i jakih morskih struja svake godine u nekom od grčkih letovališta se dogodi nekoliko utapanja (davljenja), kako naših tako i stranih turista.

Iz ovog razloga budite posebno pažljivi, poštujte preporuke spasilaca da ne ulazite u more kada je istaknuta crvena zastavica i povedite računa naročito ukoliko imate decu.

Ovo upozorenje se ne odnosi samo na neiskusne već i na one druge, iskusne plivače.

Takođe se odnosi na letovališta i plaže na kojima talasi često imaju veći intenzitet, a to su: Paradise plaža na Tasosu, Sarti na Sitoniji, Porto Katsiki plaža na Lefkadi i Mirtos plaža na Kefaloniji koja je poznata po svojim jakim strujama. Takođe plaže Megali Petra i Kavalikefta na Lefkadi.

Takođe budite oprezni i na plažama Kathisma i Milos na Lefkadi.

Posidi rt na Kasandri - morske struje su u pojedinim delovima prilično jake, posebno na vrhu rta, tako da ne preporučujemo da se mnogo udaljavate od obale.

Posidi je najopasnija plaža Foto: Printscreen/Youtube

Napomena: gradska plaža koja se nalazi u samom mestu Posidi je odlična za decu i porodice i potpuno je bezbedna. Opasan za plivanje je isključivo Posidi rt koji je od gradske plaže udaljen oko 2km.

Na ovim plažama kupači često znaju da se opuste, jer velike talase posmatraju isključivo kao atrakciju, a ne i kao potencijalnu opasnost.

Šta znače boje zastava na plaži Foto: Shutterstock

Šta znači zelena zastava na plaži?

Zelena zastava na plaži je signal za posetioce da su uslovi u moru bezbedni za kupanje. To obično znači da je voda mirna, sa minimalnim talasima i strujama, što smanjuje rizik od nesreća ili povreda.

Isticanje zelene zastavice nije obavezno, kada je more mirno plaža može biti i bez istaknute zastave.

Šta znači žuta ili narandžasta zastava na plaži?

Žuta zastava je znak da treba biti oprezan pri ulasku u more. Ova zastava se podiže kada postoje umereni rizici, kao što su nemirni uslovi na moru, jake struje ili potencijalna zabrinutost zbog zagađenja. Kada je istaknuta žuta zastava, preporučuje se da plivači budu posebno oprezni: da uvek budu u području gde mogu dodirnuti dno i da im se glava nalazi iznad vode.

Šta znači crvena zastava na plaži?

Crvena zastava označava uslove visoke opasnosti koji predstavljaju veliki rizik za posetioce. Ova zastava upozorava na uzburkano more, velike talase, jake struje ili druge opasne situacije u moru. Kada je crvena zastava podignuta, upozorenje treba da se shvati ozbiljno i da se posetioci uzdrže od plivanja kako bi sprečili ozbiljne posledice.

Šta znače duple crvene zastave na plaži?

Dvostruka crvena zastava na plažama je znak za najviši nivo opasnosti u moru. To znači da je plivanje strogo zabranjeno zbog izuzetno opasnih uslova kao što su jake oluje ili jake struje. Imperativ je da posetioci poštuju ova upozorenja i da se uzdrže od ulaska u vodu.

Šta znači ljubičasta zastava na plaži?

Ljubičasta zastava označava prisustvo opasnog morskog života u vodi. Ova zastava upozorava na opasnosti koje predstavljaju morska stvorenja poput meduza ili nekih drugih opasnih riba.

Iskustva turista

U avgustu se portalu Grčka info javio turista Goran i rekao im sledeće:

"Veliki pozdrav, želeo bih nešto da podelim sa vama. Naime, juče na plaži Porto Katsiki ovde na Lefkadi, gde sam bio sa svojom devojkom, zbog velikih talasa i moje nepažnje, u deliću sekunde me talas poklopio i toliko samleo da sam mislio da će mi polomiti i kičmu i vrat!

Nekim čudom i pukom srećom da na dnu nije bilo baš krupno kamenje, prošao sam samo sa rasekotinom na čelu koju sam morao da idem da saniram u bolnicu u Lefkasu. Kada sam stigao u bolnicu, naišao sam na još naših državljana koji su takođe imali razne povrede od jučerašnjih velikih talasa ovde na ostrvu!

Moram da napomenem, da iako sam imao zdravstveno osiguranje (nikada ne polazite na put bez zdravstvenog osiguranja) u bolnici mi uopšte nisu tražili čak ni pasoš, a niko mi nije ni pomenuo osiguranje, samo me je doktor pitao odakle dolazim i kada sam rekao da sam iz Srbije, čovek je non-stop dok me je ušivao ponavljao "Braća Srbi, braća Srbi"...

Iskreno u onom bunilu srce mi je bilo puno, jer definitivno ovde u Grčkoj Srbi su jako poštovani i voljeni. Ponavljam ipak nikada nigde ne putujte bez osiguranja, jer ne znate šta može da se desi!"

Kada su u pitanju ostrvca Lihadonisi na ostrvu Evija, Sonja A. je napisala:

"Sve više ima turista na Eviji. Upozorenje onima koji sami obilaze vulkanska ostrva - Lihadonisi. Postoji uređena i najposećenija plaža na kojoj nema talasa i more je plitko. Ali na 20-ak metara od obale postoje opasne struje koje vas vuku velikom brzinom od obale. Uprkos upozorenjima koje turisti dobijaju prilikom prevoza brodićima do ostrva, redovna je scena gde momci iz kafea trče do čamca kojim prilaze do izbezumljenih plivača i spasavaju ih."

Vladislav V. nam je u komentaru ovog teksta napisao upozorenje koje smatramo važnim pa ćemo ga preneti i u tekstu:

"Porto Kaciki na Lefkadi, pre 3 godine jedva smo spasli drugara koga su odvukli talasi. Deo plaže gde vire tri stene iz vode. Preporuka moja je da ne ulazite uopšte u vodu ako su veliki talasi. Niko neće ni pokušati da vam pomogne. Od 300 ljudi na plaži imali smo sreću da je nama dvojici pomogao jedan Grk i da su na obali bili momci sa Više Medicinske u Zemunu koji su mu dali prvu pomoć. Hitna pomoć ne može ni da se spusti dole, tako da oprezno samo."