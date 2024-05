NOĆNA MORA ZA TURISTE: Plava ajkula doplivala do same obale u Grčkoj! Evo koliko su opasne ove životinje! VIDEO

U plićaku u marini Glifade, kod Atine, primećena je plava ajkula kako pliva među usidrenim čamcima, prenosi portal Grčka info.

- Radi se o mladoj ajkuli koja je, po svemu sudeći, zalutala u plitko more u potrazi za hranom - ribom. Ovo nije neuobičajena i opasna situacija, a grčki istraživači mora tvrde da je u Glifadi veća verovatnoća da nekoga udari džet ski nego da ga napadne ajkula - navodi se na ovom portalu gde je objavljen i video ove morske životinje sa lošom reputacijom.

- Ajkula je nešto kasnije pronašla svoj put i otišla ka dubinama - dodaju.

Inače, modrulj ili plava ajkula živi na otvorenom moru, ali poznato je da se dešava da dopliva i do obale. Često pliva ispod same površine, ali se može videti i pri dnu. Naseljava Sredozemno more, ali i Atlantski okean uz evropske obale na severu Norveške.

Plave ajkule se često hrane lignjama, ali se hrane i drugim beskičmenjacima kao što su sipe, hobotnice, jastozi, škampi, rakovi, većinom riba, manjim ajkula, podvodnim sisarima, čak i pticama koje povremeno sleću u vodu kako bi ulovile plen. Njihova brzina i zubi im omogućavaju lako i brzo hvatanje plena.

Procjenjuje se da 10 do 20 miliona ovih ajkula bude ubijeno svake godine kao rezultat ribolova. Meso plave ajkule je jestivo, ali nije mnogo traženo širom sveta. Konzumira se sveže, sušeno, dimljeno i slano.

Plave ajkule retko grizu ljude. Od 1580. do 2013. godine, plava ajkula je, prema poznatim podacima, samo 13 puta ugrizla čoveka, od kojih su četiri završili smrću.

Glifada je veliko naselje u Grčkoj i jedno od najvećih predgrađa glavnog grada Atine. Glifada pripada okrugu Južna Atina u okviru periferije Atika.

Bonus video:

00:12 Ajkula u Herceg Novom