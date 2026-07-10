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Završen je upis nove generacije srednjoškolaca, a kako pokazuju zvanični podaci, ove godine iznenadile su škole i smerovi koji su godinama unazad bili zanemareni zbog slabog odziva đaka. Jedan od njih je smer "Vozač motornih vozila" u saobraćajnim i tehničkim školama koji je "do juče" bio neupražnjen, a danas se traži mesto više. A i kako ne bi kada je plata profesionalnog vozača u Srbiji i do 2.500 evra, dok je u inostranstvu i mnogo više.

Ovog upisnog roka rekordan je broj osmaka koji su upisali smer "Vozač motornih vozila" u saobraćajnim i tehničkim školama širom Srbije. To je potvrdila i Danka Nešović, pomoćnica ministra prosvete, koja je naglasila da je zabeleženo tradicionalno veliko interesovanje za saobraćajnu struku, posebno za smer vozač motornih vozila, zatim za autolakirere, medicinske i tehničke škole.

Profesionalni vozači zarađuju i do 2.500 evra u Srbiji Foto: alexfan32/Shutterstock

Prema rečima profesora Staniše Milića iz jedne tehničke škole, vozač motornih vozila spada u deficitarno zanimanje, uprkos tome što je zarada profesionalnog vozača dobra.

- Profesionalni vozači zarađuju i do 2.500 evra u Srbiji. Uprkos tome, godinama unazad govori se o tom deficitu i broju od 20.000 vozača, koliko ih fali. A razlog što ih nema je logičan: oni odlaze u inostranstvo zbog zarade od 3.500 evra, pa čak i veće - objašnjava profesor Milić.

"Upisuju đaci koji ne žele dalje da se obrazuju"

Dodaje da ovaj smer mahom upisuju đaci koji ne žele dalje da se obrazuju.

- To su uglavnom dečaci koji su završili sa dobrim i jako vrlo dobrim prosekom. Imali smo jedne godine i dve devojčice, ali uglavnom su to momci. Imali smo možda jednog ili dvojicu koji su upisali Visoku saobraćajnu školu i nastavili da se obrazuju jer su to želeli. Ali nisu morali, jer su već u trećem razredu srednje škole radili zajedno kod preduzetnika i zarađivali 150.000 dinara mesečno - ističe Milić.

Prema zvaničnim podacima, u Agenciji za bezbednost saobraćaja registrovano je oko 160.000 profesionalnih vozača, među kojima su i taksisti.

Procena je da se u drumskom transportu komercijalnih vozila, kamiona i autobusa nalazi njih oko 120.000. Od tog broja, više od jedne trećine je starije od 55 godina, a manje od 10 odsto je mlađe od 30 godina.

- Na žalost, to je tačno, a verujem da će biti još gore jer ima dosta starijih vozača koji treba da idu u penziju. Međutim, hajde da se ponadamo da će ova školska godina biti prekretnica među profesionalnim vozačima. Naravno, to su tek prvaci, oni pre treće godine ne mogu da razmišljaju o poslu zbog godina i sticanja vozačke dozvole - ističe Milić za portal Nova.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, ističe da profesionalni vozači spadaju u deficitarno zanimanje.

- Za popularizaciju deficitarnih zanimanja potrebno je bolje predstavljanje obrazovnih profila učenicima i roditeljima, kao i veća saradnja škola, privrede i države. Mora marketinški da se osmisli naziv zanimanja i da bude jasno, precizno i glasno šta učenici uče i šta dobijaju na kraju školovanja. Mnogi to ne znaju - kaže za Antić. Šta radi vozač motornih vozila

Vozač motornih vozila je osoba koja poseduje napredna znanja i veštine za upravljanje putničkim, teretnim i specijalnim vozilima u saobraćaju.

On je lice odgovorno za bezbedan i efikasan transport putnika ili robe, pravilno održavanje vozila i primenu saobraćajnih i bezbednosnih propisa. Zanimanje zahteva visok stepen profesionalnosti, odgovornosti i poznavanja savremenih transportnih tehnologija.

Specijalista vozač može raditi u domaćim i međunarodnim transportnim kompanijama, javnom sektoru, logistici i špediciji, ali i kao samostalni prevoznik:

upravlja putničkim, teretnim i specijalnim vozilima na dužim i zahtevnim relacijama

organizuje i realizuje bezbedan prevoz putnika i robe

kontroliše i održava tehničku ispravnost vozila

vodi evidenciju o radu, potrošnji goriva i pređenim rutama

primenjuje međunarodne propise o transportu i saobraćaju

koristi savremenu opremu i tehnologiju u transportu.

Ovaj trogodišnji smer nalazi se u okviru Tehničke škole GSP na Vračaru, potom Saobraćajno-tehničke škole Zemun, Srednje škole "Sava Tekelija" u Pančevu, Mašinske škole "Pančevo".

Što se tiče drugih delova Srbije, nalazi se u sastavu Srednje stručne škole u Kragujevcu, u Novom Sadu u srednjoj školi "Profesor Kosta Vujić" i smer postoji u inđijskim srednjim školama.

Kurir.rs/ Blic