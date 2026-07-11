Slušaj vest

U našem regionu zabeležen je novi talas morbila. U Bugarskoj je od početka epidemije registrovano 446 obolelih od malih boginja, među kojima je 368 dece, dok više od polovine zaraženih nije vakcinisano. Iako prvi simptomi često mogu da liče na obične virusne infekcije, stručnjaci upozoravaju da postoje znaci koje roditelji ne bi trebalo da zanemare.

Da se ni najmanje promene u zdravstvenom stanju najmlađih ne smeju zanemariti, pokazao je i slučaj jednogodišnje bebe iz Beograda. Zbog teškog neurogenog edema, dete je hitno zbrinula ekipa Hitne pomoći, koja mu je ukazala neophodnu pomoć i potom ga prevezla u bolnicu. U ovakvim situacijama, stručnjaci upozoravaju da pravovremena reakcija može biti presudna.

A koji su to sve simptomi koji roditeljima moraju da signaliziraju da obavezno odvedu dete kod lekara i reaguju u trenutku ili i najmanja promena stanja kod dece podrazumeva obavezan lekarski pregled, za emisiju "Redakcija", otkrio je dr Saša Milićević - pedijatar.

- Morbili, odnosno male boginje, predstavljaju virusnu dečju bolest sa veoma visokim stepenom zaraznosti. Spadaju među najzaraznije bolesti, a posebno brzo se šire među decom čiji imunitet još nije u potpunosti razvijen. Ukoliko dete nije zaštićeno vakcinom ili ranijim imunitetom, veoma lako može da oboli. Najčešće se prenose u kolektivima, poput vrtića i škola. Epidemije se zato povremeno pojavljuju u različitim zemljama regiona, jer je reč o virusu koji se veoma lako širi. Dodatni rizik predstavljaju i česta putovanja, jer zaražena osoba može virus preneti i tokom boravka u zatvorenim prostorima, poput aviona - rekao je Milićević.

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

"Morbile nisu bezazlena dečja bolest"

Lekar je upozorio da, iako najčešće prolaze bez težih posledica, male boginje u pojedinim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

- U najvećem broju slučajeva bolest prolazi bez težih posledica, uz pojavu temperature, osipa i malaksalosti. Međutim, kod određenog broja pacijenata mogu se razviti ozbiljne komplikacije - od upale pluća, preko upale moždanih ovojnica, pa čak i upale mozga. Posebno su ugrožena mala deca, ali i osobe sa hroničnim bolestima. Morbile mogu dobiti i odrasli koji nisu preležali bolest ili nisu sigurni da li su je imali. Dešava se da stariji ljudi kažu da su nekada imali "neku ospu", ali zapravo ne znaju o kojoj bolesti je bilo reč, pa kasnije mogu da se zaraze od dece - kaže on.

Roditelji često prve simptome malih boginja zamene sa običnim virusima, a na koje znake bi trebalo posebno da obrate pažnju, odogovorio je:

- Na početku bolest zaista može da liči na bilo koju drugu infekciju. Dete može da ima curenje nosa, malaksalost, slabiji apetit, crvene i suzne oči, zbog čega roditelji često pomisle da je reč o običnoj prehladi, alergiji ili nekom drugom virusu. Tek kada se pojavi karakterističan osip, roditelji najčešće posumnjaju na morbile. Osip je intenzivan i obično počinje na glavi i licu, a zatim se širi ka donjim delovima tela. Može izgledati kao da je dete poprskano crvenom bojom.

- Ipak, najbolje je da roditelji ne donose sami zaključke, već da se obrate pedijatru. Koža može reagovati na različite načine - osip može nastati i zbog drugih virusa ili čak od pregrevanja deteta, ali kod morbila upravo promene na koži mogu biti važan znak da je potrebna lekarska procena - upozorio je pedijatar.

Foto: TierneyMJ/Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Govoreći o tome koliko brza reakcija može biti važna u najtežim slučajevima, poput nedavnog slučaja jednogodišnje bebe iz Beograda koju je Hitna pomoć zbrinula zbog teškog neurogenog edema, Milićević se nadovezao:

- Zahvaljujući brzoj reakciji ekipe Hitne pomoći, tom detetu je spasen život. Iako virus morbila prvenstveno napada disajne organe i kožu, može zahvatiti i druge sisteme u organizmu. Svaki otok, odnosno edem, može predstavljati ozbiljno stanje - bilo da se javi u disajnim putevima, moždanim strukturama ili nekom drugom delu organizma. U takvim situacijama bukvalno minuti mogu biti presudni, jer otok može ometati prolazak kiseonika i ugroziti normalno funkcionisanje organizma.

- Zato je veoma važno da roditelji na vreme primete da nešto nije u redu i potraže pomoć. Male boginje ne bi trebalo olako shvatati samo zato što u nazivu imaju reč "male". Iako u većini slučajeva prolaze bez posledica, postoje situacije kada mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Posebno moramo voditi računa o deci koja imaju hronična oboljenja, poput bolesti srca i krvnih sudova, astme ili bubrežnih bolesti, kao i o deci koja se leče od malignih bolesti i koriste terapiju koja smanjuje imuni odgovor. Kod njih organizam nema istu sposobnost da se izbori sa infekcijom, zbog čega morbili mogu imati teži tok. Zato je važno da se takvi mali pacijenti posebno prate i da se na vreme reaguje ukoliko se pojave simptomi - za emisiju "Redakcija", objasnio je Milićević.

06:49 PRVI SIMPTOMI LIČE NA OBIČAN VIRUS, A ONDA KREĆE OSIP: Pedijatar upozorio na simptom morbila koji menja sve - evo o kojim osobama se POSEBNO mora voditi računa! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs