Gošća emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je prof. dr Ana Banko, mikrobiolog, virusolog i autorka knjege “Heltizam”.

Na početku razgovora prof. dr Ana Banko objašnjava pojam heltizma i razliku između brige o zdravlju i njegovog pretvaranja u ideologiju. Govori o tome kako savremeno društvo sve češće nameće ideal savršenog zdravlja, zbog čega pojedinci osećaju pritisak da budu fizički i psihički besprekorni. Posebna pažnja posvećena je tome kako se granica između medicine, politike i društvenih očekivanja vremenom sve više briše.

Ostale teme o kojima će, takođe, biti reči su: