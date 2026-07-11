Heltizam – kada zdravlje postane ideologija – Ana Banko u večerašnjem Crvenom kartonu od 00.00
Gošća emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je prof. dr Ana Banko, mikrobiolog, virusolog i autorka knjege “Heltizam”.
Na početku razgovora prof. dr Ana Banko objašnjava pojam heltizma i razliku između brige o zdravlju i njegovog pretvaranja u ideologiju. Govori o tome kako savremeno društvo sve češće nameće ideal savršenog zdravlja, zbog čega pojedinci osećaju pritisak da budu fizički i psihički besprekorni. Posebna pažnja posvećena je tome kako se granica između medicine, politike i društvenih očekivanja vremenom sve više briše.
Ostale teme o kojima će, takođe, biti reči su:
Dugovečnost, genetika i potraga za savršenim čovekom
Prevencija i istorijske lekcije medicine
Vakcine, poverenje u nauku i iskustvo pandemije
Poreklo virusa i teorije koje prate pandemije
Maske, zaštitna oprema i naučne činjenice
Društvene mreže, dezinformacije i poverenje u stručnjake
Veštačka inteligencija i budućnost medicine
Može li čovek pobediti starenje?
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.