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Gošća emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je prof. dr Ana Banko, mikrobiolog, virusolog i autorka knjege “Heltizam”.

Na početku razgovora prof. dr Ana Banko objašnjava pojam heltizma i razliku između brige o zdravlju i njegovog pretvaranja u ideologiju. Govori o tome kako savremeno društvo sve češće nameće ideal savršenog zdravlja, zbog čega pojedinci osećaju pritisak da budu fizički i psihički besprekorni. Posebna pažnja posvećena je tome kako se granica između medicine, politike i društvenih očekivanja vremenom sve više briše.

Ostale teme o kojima će, takođe, biti reči su:

  • Dugovečnost, genetika i potraga za savršenim čovekom

  • Prevencija i istorijske lekcije medicine

  • Vakcine, poverenje u nauku i iskustvo pandemije

  • Poreklo virusa i teorije koje prate pandemije

  • Maske, zaštitna oprema i naučne činjenice

  • Društvene mreže, dezinformacije i poverenje u stručnjake

  • Veštačka inteligencija i budućnost medicine

  • Može li čovek pobediti starenje?

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od ponoći na Kurir televiziji.