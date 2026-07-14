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Moždani udar zahteva hitnu reakciju, a pravovremeno pružena medicinska pomoć često može da spreči teške posledice i omogući uspešan oporavak.

To potvrđuje i iskustvo Dragane Romčević, koja je moždani udar doživela 27. januara ove godine. Zahvaljujući brzoj reakciji porodice i lekara, danas se uspešno oporavila i vratila svakodnevnim obavezama.

"Kao usporeni snimak"

- Doživela sam moždani udar 27. junuara, desilo se to u jutarnjim časovima, kada sam se probudila i ustala, sela sam da popijem kafu. Čistila sam lice, pala mi je vatica i krenula sam da uzmem tu vaticu, međutim ja to prosto nekako nisam mogla da dohvatim, jer tako mi je delovalo, kao da ne mogu da se približim tome, kao usporeni snimak neki - prisetila se Dragana.

Njena ispovest objavljena je na Tiktok stranici "moždaniudar.rs".

Promaju krivila za glavobolje

- U tom trenutku je ušla ćerka, videla je da se nešto dešava, ja sam izgubila moć govora i izgubila sam osećaj u desnoj strani tela. Desnom stranom nisam mogla ništa. Sve vreme sam bila svesna. Hitna je došla nakon nekih pola sata. Kada sam došla u bolnicu, rekli su da mora to da se čisti preko prepone - ispričala je ona.

Dva meseca pre toga imala je glavoboljekoje je povezivala sa promajom.

- To me bolelo kao da seva, jako čudno. Nije to svakodnevna bol. Mene inače glava nikad zaista nije bolela. E, kada su mi to čistili, onda sam prepoznala taj bol. Imala sam u glavi, imala sam u vratu dva tromba. Kada su me operisali, onda su me pitali kako se zovem i prezivam. Rekla sam Dragana Romčević. Oni su prosto poskakali od sreće, jer se sve, Bogu hvala, dobro završilo zato što se reagovalo odmah - navela je ona.

"Počela sam i da radim"

Dodala je da je kod moždanog udara bitno što pre reagovati, kako ne bi došlo do posledica.

- Ja se danas osećam dobro i dobro sam. Počela sam i da radim. Živim sasvim normalno, funkcionišem normalno. Želim da zahvalim lekarima koji su mi izašli u susret. I da zahvalim Svetom Savi, na tom danu koji je bio, koji se desio - zaključila je.