"Samo sam osetio da sam pao i više ništa nije bilo isto", tako počinje priča Milana Živojinovića koji je preživeo tri moždana udara u razmaku od nekoliko sati!

Od trenutka kada je mislio da ide na spavanje, došao je do borbe za život u kojoj je bio svestan, ali potpuno nemoćan.

- Pre mesec dana doživeo sam moždani udar. Naizgled najnormalniji dan. Uveče sam radio sa ćerkom domaći. Posle toga sam krenuo na spavanje, otišao u sobu, presvlačio se i doživeo moždani udar. Osetio sam samo da sam pao na krevet. U tom trenutku supruga je naišla, čula moj krik i na svu sreću primetila da nešto sa mnom nije u redu - ispričao je Živojinović za Tiktok nalog "moždaniudar".

Supruga je primetila da mu je cela leva strana tela, uključujući ruku, nogu i oko, bila neuobičajena i da ne funkcioniše kako treba. Pozvala je Hitnu pomoć, koja je došla brzo.

- Bio sam svestan, sve mogu da čujem, da vidim, ali nisam sposoban sam ništa da uradim. Brat me spušta sa vozačem hitne u kola Hitne pomoći. Kad sam sišao sa sprata, u tom trenutku ja se vraćam, kao da nisam imao moždani udar. I u kolima Hitne pomoći doživljavam drugi moždani udar - priseća se on.

Milan je preživeo tri moždana udara Foto: Printscreen Tiktok/mozdaniudar.rs

Nakon toga ne seća se ničega, probudio se po dolaski u Urgentni centar.

- Od momenta kad se desio prvi moždani udar do momenta buđenja prolazi možda nekih dva sata. U međuvremenu oni probavaju trombolizom da razbiju tromb. Nisu uspeli. Ujutru dobijam još jedan moždani udar. Ukupno sam imao tri moždana udara. Ujutru u 8 sati imam intervenciju koja se zove mehanička trombektomija - priča Živojinović.

Kaže da je tokom intervencije bio svestan svega.

- Čujem ih, posmatram ih. Oni rade ljudi, svoj posao. Ja ne mogu u tom trenutku da pomeram ni ruku ni nogu. Ne mogu da pričam. U trenutku kada je tromb otklonjen, osetio sam olakšanje. I u tom momentu sam funkcionisao kao i pre intervencije. To je bilo olakšanje u trenutku gde sam video da sam se ja skroz vratio kao da nisam imao moždani udar - ističe.

Intervencija nije bila bolna.

- Mene ništa nije bolelo ni u toku oporavka. U svakom slučaju, ceo tim Urgentnog centra obavio je stvarno fantastičan posao. Pa lekari su mi rekli posle intervencije da sam imao mnogo sreće zato što sam stigao na vreme. Tako da što pre primetite bilo koje simptome vezane za moždani udar, što pre stignete, manje su posledice. Ovo iskustvo me je naučilo da moram zdravije da se hranim, da izbacim cigare, da više šetam... - zaključio je.