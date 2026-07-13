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Građani Srbije koji ovog leta putuju u inostranstvo već se susreću sa novim pravilima na šengenskim granicama.

Sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EU) zamenio je klasično pečatiranje pasoša, pa prilikom prelaska spoljne granice Šengena putnici iz Srbije se evidentiraju kroz novi sistem, koji podrazumeva proveru podataka iz dokumenta, fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju.

EES sistem ne važi za sve zemlje

Ipak, pomenuti EES sistem ne važi za sve zemlje u koje državljani Srbije rado putuju na letovanje.

Brojne popularne turističke destinacije na našem, azijskom i afričkom kontinentu nalaze se van Šengena, pa za ulazak na njihovu teritoriju nema nove biometrijske procedure, a do mora kod pojedinih najbližih suseda Srbije stiže se samo sa – ličnom kartom.

Foto: Marko Karović

Crna Gora i BiH: More bez pasoša i EES-a

Jedna od najjednostavnijih, a ujedno i najčešćih, opcija za letovanje građana Srbije i dalje je Crna Gora. Za ulazak nije potrebna viza, a državljani Srbije mogu putovati i sa važećom ličnom kartom do mnogobrojnih popularnih letovališta u ovoj zemlji.

Za odlazak na letovanje u Crnu Goru, kao i BiH, dovoljna je važeća lična karta

Isti način putovanja, dakle bez EES procedure i vize, već samo sa ličnom kartom, važi za Bosnu i Hercegovinu (BiH) u kojoj je, doduše, jedina “morska” destinacija - Neum, ali je ipak i dalje posećen od strane turista iz Srbije.

Albanija: Sve popularnija destinacija bez EES kontrole

Albanija poslednjih godina privlači veliki broj turista iz Srbije, posebno zbog letovališta poput Sarande, Ksamila i Drača.

Kako nije deo Šengena, na njenim granicama nema EES sistema. Građanima Srbije za turistički boravak nije potrebna viza, a moguće je putovati i sa ličnom kartom.

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Turska: Nema EES-a ako se ide avionom

Turska je jedna od najpopularnijih destinacija za letovanje građana Srbije. Za turistički boravak do 90 dana u periodu od 180 dana nije potrebna viza, ali je za ulazak obavezan pasoš.

Mnogi turisti u Tursku putuju avionom, ali veliki broj njih koristi i autobuski prevoz, pogotovo ako su im aranžmani za letovališta na turskom delu Egeja kao što su Kušadasi, Marmaris i Bodrum.

Ako se do Turske putuje autobusom, prolazi se kroz Bugarsku i onda se primenjuje EES

U tom slučaju, postoji važna razlika, jer ako u Tursku putujete autobusom, ruta vodi preko Bugarske, koja je deo Šengena. To znači da, iako sama Turska nije obuhvaćena EES sistemom, putnici koji kopnenim putem ulaze u Bugarsku prelaze spoljnu šengensku granicu i na tom delu puta mogu biti obuhvaćeni novim pravilima.

Drugim rečima, Turska nema EES, ali ako do nje stižete avionskim letom, a ne na točkovima autobusa.

Egipat i Tunis: Bez EES-a, ali uz pasoš i vizu

Egipat je takođe jedna od omiljenih destinacija turista iz Srbije, posebno zbog letovališta poput Hurgade i Šarm el Šeika, a pošto nije u Evropi i Šengenu, odlazak u ovu afričku zemlju ne podrazumeva EES registraciju.

Ipak, za ulazak je potreban pasoš, kao i viza. Kod organizovanih turističkih aranžmana procedura dobijanja vize je sastavni deo putovanja.

Letovanje u Egiptu i Tunisu je bez EES-a, ali uz pasoš i vizu

Sve isto važi za još jednu popularnu mediteransku destinaciju za turiste iz Srbije u Africi – Tunis sa svojim letovališta poput Hamameta, Susа i Monastira.

Za putnike koji idu preko turističkih agencija važe pravila koja su vezana za organizovane aranžmane, što uključuje dobijanje vize. Za ulazak u Tunis, naravno, obavezan je pasoš.

Kipar: Evropska destinacija bez EES-a

Iako je član Evropske unije, Kipar nije deo Šengenskog prostora, zbog čega se EES sistem na njega ne primenjuje.

Građanima Srbije za turistički boravak do 90 dana nije potrebna viza, ali je za putovanje obavezan pasoš.

Proverite pasoš pre puta: Negde mora da važi još šest meseci

Činjenica da za neku destinaciju nema EES sistema ne znači da se može putovati sa bilo kojim pasošem. Mnoge zemlje zahtevaju da putna isprava važi još nekoliko meseci nakon ulaska.

Turska - Za ulazak u Tursku pasoš mora da važi najmanje 150 dana (pet meseci) od datuma ulaska u zemlju. Ovo pravilo posebno je važno za turiste koji pred put proveravaju samo datum isteka pasoša, a ne računaju koliko vremena mora ostati do tog datuma.

Foto: Marko Karović

Egipat - Za putovanje u Egipat potrebno je da pasoš važi najmanje šest meseci od dana ulaska u zemlju.

Tunis – Za Tunis se takođe preporučuje da pasoš važi najmanje šest meseci nakon ulaska, posebno kod organizovanih turističkih putovanja.

Kipar - Za ulazak na Kipar pasoš treba da važi najmanje tri meseca nakon planiranog napuštanja zemlje.

Najkraći vodič za turiste iz Srbije

Bez EES-a i bez vize:

Crna Gora

Albanija

Turska

Kipar

Bez EES-a, ali uz pasoš i vizu:

Egipat

Tunis

EES važi za putovanja u:

Grčku

Hrvatsku

Italiju

Austriju

Nemačku

Sloveniju

Španiju

Najvažnije pravilo: EES nije vezan za to da li je neka zemlja u Evropskoj uniji, već za to da li se prelazi spoljna granica Šengena. Zato je pre puta važno proveriti ne samo destinaciju, već i rutu kojom se do nje stiže.