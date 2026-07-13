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Grčka je proglasila stanje "veoma visokog" rizika od izbijanja požara u Solunu i Kukušu, dok su Atika i drugi delovi zemlje stavljeni pod "žuti nivo" uzbune.

Državni mehanizam je u pojačanoj pripravnosti za danas, jer mapa prognoze rizika od požara Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu predviđa "veoma visok" i "visok" rizik od požara u velikom delu Grčke, prenosi ERT.

Veoma visok rizik i u Solunu

Kategorija rizika 4, odnosno "veoma visok" rizik obuhvata područja Centralne Makedonije, konkretno Solun i Kukuš, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Vlasti ističu da ova specifična područja zahtevaju povećanu budnost, jer vremenski uslovi pogoduju nastanku i brzom širenju požara.

Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu poziva građane da budu posebno oprezni i da izbegavaju bilo kakvu aktivnost na selu koja bi mogla da izazove požar. Posebno se preporučuje izbegavanje upotreba mašina koje izazivaju varnice, roštiljanje na otvorenom i odbacivanje upaljenih cigareta.

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Takođe se podseća da je tokom sezone požara zabranjeno spaljivanje polja i poljoprivrednih ostataka.

Vatrogasna služba, regioni i opštine područja visokog rizika su u stanju povećane operativne pripravnosti za hitan odgovor na bilo kakve požare.

Kurir/ Blic

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