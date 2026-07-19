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Mnogi veruju da širi Wi-Fi kanal automatski znači i veću brzinu interneta pa tako obično koriste na mreži od 2,4 GHz maksimalnu širinu kanala. Međutim, rezultat je potpuno suprotan pa se dešava da pametni uređaji u kući ili stanu stalno gube vezu, a promena kanala takođe ne rešava problem.

Zapravo, Wi-Fi kanali funkcionišu tako da je dovoljno da se širina kanala smanji na 20 MHz. Posle toga će internet u celoj kući postati znatno stabilniji.

Širi kanal ne znači uvek i bolju vezu

Širina Wi-Fi kanala određuje koliko radio-spektra koristi jedna bežična veza. Kanal od 20 MHz može se zamisliti kao jedna saobraćajna traka, dok 40 MHz spaja dve trake i na papiru omogućava veći protok podataka. Međutim, postoji jedna važna razlika. Širi kanal može da prenosi podatke tek kada je ceo njegov opseg slobodan. Ako je samo jedan deo zauzet, prenos mora da sačeka.

Na mreži od 2,4 GHz postoje samo tri kanala koja se međusobno ne preklapaju – 1, 6 i 11. Upravo na njima rade gotovo svi ruteri u okolini, ali i brojni pametni uređaji, Bluetooth zvučnici i druga bežična oprema. Kada uključite kanal od 40 MHz, ne dobijate samo više prostora za prenos podataka – povećavate i mogućnost da dođe do smetnji.

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Apple u svojim smernicama preporučuje da se za mrežu od 2,4 GHz koristi širina kanala od 20 MHz, dok za 5 GHz savetuje automatski izbor ili šire kanale. I TP-Link upozorava da korišćenje kanala od 40 MHz na mreži od 2,4 GHz može izazvati probleme sa pouzdanošću veze, naročito u okruženju sa mnogo drugih Wi-Fi mreža i Bluetooth uređaja.

Intel objašnjava da je Wi-Fi signal moguće zamisliti kao talas. Širi talas pokriva veću površinu i lakše zaobilazi prepreke, ali je istovremeno podložniji smetnjama. Uži talas često obezbeđuje jači i stabilniji signal, uz manje prekida veze.

Kako da promenite širinu Wi-Fi kanala

Promena podešavanja traje svega nekoliko minuta:

Otvorite internet pregledač i prijavite se na administrativnu stranicu rutera (adresa je obično navedena na nalepnici na uređaju).

Otvorite podešavanja bežične mreže.

Izaberite mrežu 2,4 GHz.

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Promenite opciju Channel Width ili Bandwidth sa 40 MHz na 20 MHz.

Sačuvajte podešavanja i sačekajte da se ruter ponovo pokrene.

Ponovo povežite uređaje na mrežu.

Posle ove promene maksimalna brzina interneta na mreži od 2,4 GHz nije se značajno povećala. Međutim, razlika se odmah primetila u svakodnevnom korišćenju.

Pametni uređaji više nisu gubili vezu, a video-pozivi su prestali da „seckaju“. U gusto naseljenim područjima upravo zagušenje Wi-Fi kanala najčešće izaziva ovakve probleme.

Kada ovaj trik zaista pomaže?

Prema preporukama Intela, širina kanala od 20 MHz predstavlja najbolji izbor za mreže od 2,4 GHz, dok je korišćenje 40 MHz na toj frekvenciji retko optimalno jer povećava mogućnost međusobnih smetnji. Na mreži od 5 GHz situacija je drugačija. Tamo postoji mnogo više kanala koji se ne preklapaju, pa širi opseg od 80 MHz, pa čak i 160 MHz, može doneti veće brzine ako mreža nije opterećena.

Ovaj jednostavan trik posebno može biti koristan ako živite u zgradi ili naselju sa velikim brojem Wi-Fi mreža, gde se više rutera takmiči za isti radio-spektar. U takvim uslovima promena širine kanala može značajno poboljšati stabilnost internet veze, bez kupovine novog rutera ili mesh sistema.