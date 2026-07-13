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Prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu je završen, a iako je interesovanje budućih brucoša ove godine veće nego lane, slobodnih mesta ostalo je na 15 od ukupno 31 fakulteta.

Najviše nepopunjenih kapaciteta imaju Filološki, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki i Geografski fakultet.

Svi budžetski i samofinansirajući kapaciteti popunjeni su na 16 fakulteta, dok će preostalih 15 slobodna mesta ponuditi u narednim upisnim rokovima. Najveće interesovanje i ove godine zabeleženo je za studije ekonomije, organizacionih nauka, medicine, elektrotehnike i arhitekture.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu, gde je od planiranih 1.393 mesta konkurisao 771 kandidat, pa je ostalo 622 mesta. Na Poljoprivrednom fakultetu prijavilo se 257 kandidata na 790 mesta, zbog čega je ostalo 533 slobodna mesta.

Neupisana mesta ostala su i na Rudarsko-geološkom fakultetu (214), Tehničkom fakultetu u Boru (183), Šumarskom fakultetu (172), Geografskom fakultetu (141), Pravnom fakultetu (118), Matematičkom fakultetu (114), Tehnološko-metalurškom fakultetu (107), Fizičkom fakultetu (95), Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (82), Fakultetu za fizičku hemiju (59), Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača (44) i Fakultetu bezbednosti (21).

S druge strane, najveća konkurencija zabeležena je na Ekonomskom fakultetu, gde su prijavljena 1.924 kandidata za 1.320 mesta. Veliko interesovanje vladalo je i za Fakultet organizacionih nauka, Elektrotehnički, Mašinski, Medicinski, Arhitektonski i Stomatološki fakultet.

Foto: M.M./ATAImages

Za školsku 2026/2027. godinu na Univerzitetu u Beogradu predviđena su 9.732 budžetska mesta, od ukupno 17.493 koliko je odobreno na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. Po 146 budžetskih mesta rezervisano je za osobe sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine.

Prema podacima o broju prijavljenih kandidata objavljenom na sajtu Beogradskog univerziteta najviše slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu, gde je od planiranih 1.393 mesta dokumenta predao 771 kandidat, pa je ostalo 622 slobodnih mesta.

Veliki broj nepopunjenih mesta zabeležen je i na Poljoprivrednom fakultetu, gde je od predviđenih 790 mesta konkurisalo svega 257 kandidata, što znači da je ostalo 533 slobodna mesta.

Slobodnih mesta ima i na Matematičkom fakultetu, gde je ostalo 114 mesta – bilo je 435 planiranih mesta, a 321 prijavljen kandidat, kao i na Šumarskom fakultetu, gde je popunjeno manje od polovine kapaciteta – od 300 mesta prijavljeno je 128 kandidata, pa je ostalo 172 mesta.

Među fakultetima sa slobodnim kapacitetima je i Fakultet za fizičku hemiju, sa 59 slobodnih mesta, kao i Geografski fakultet, gde je ostalo 141 mesto nakon prijave 109 kandidata na 250 raspoloživih mesta.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu ostalo je 214 slobodnih mesta, na Tehničkom fakultetu u Boru 183, dok Pravoslavni bogoslovski fakultet ima još 82 slobodna mesta.

Mesta nisu u potpunosti popunjena ni na Pravnom fakultetu, gde je posle prijave kandidata bilo 118 slobodnih mesta (1.400 mesta, 1.282 kandidata), Tehnološko-metalurškom fakultetu – 107 mesta, Fakultetu bezbednosti – 21 mesto, Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača – 44 mesta, Fakultetu za fizičku hemiju – 59 mesta i na Fizičkom fakultetu – 95 mesta.

Podsetimo, drugi upisni rok počinje 28. avgusta, a prijemni ispiti planirani su za 1. i 2. septembar, a upis do 10. septembra mora da se završi.

Treći upisni rok počinje 16. septembra, prijemni ispiti u okviru ovog roka planirani su za period od 18. do 21. septembra, a upis mora biti završen najkasnije do 29. septembra.