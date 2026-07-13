Slušaj vest

Porodični odmor na Velikoj plaži u Ulcinju pretvorio se u neprijatno iskustvo za Novosađanku Mariju K., koja je sa decom doživela situaciju zbog koje je odmah napustila kupalište.

Kada je sa decom stigla na jednu od plaža na poznatoj ulcinjskoj obali, Marija je odlučila da obezbedi pun komfor za svoju porodicu. Zakupila je baldahin za 60 evra i komplet ležaljki za 30 evra.

Očekivala miran i opušten dan

Plativši dnevni boravak na pesku ukupno 90 evra, što je iznos veći od cene njene hotelske sobe za noć, očekivala je miran i opušten dan. Međutim, usledio je šok.

Problem je nastao u trenutku kada je osoblje plaže primetilo da porodica sa sobom ima mali, prenosni frižider. Radnici su odmah prišli i saopštili Mariji da frižider ne sme da se koristi na tom prostoru.

Uzaludna objašnjenja da je unutra hrana za decu

Marija je radnicima detaljno objasnila da se u malom frižideru nalaze isključivo voda i specifične potrepštine za njenu decu, naglašavajući da oni svakako ne konzumiraju ono što se nalazi u redovnoj ponudi plažnog bara. Uprkos tome, osoblje je ostalo pri svome i zabranilo ostanak sa frižiderom.

- Platili smo mobilijar više nego sobu u hotelu, a njima je problem frižider u kojem su namirnice za decu - ostala je u neverici Marija.

Izvinjenje stiglo prekasno

Nakon rasprave sa osobljem, na mesto događaja je ubrzo stigao i menadžer plaže. On je uvideo propust svojih radnika i uputio izvinjenje Novosađanki zbog neprijatnosti koju je doživela sa decom.

Ipak, izvinjenje nije promenilo odluku ove porodice. Budući da je porodični dan već bio pokvaren krutim stavom osoblja, Marija i njena deca nisu želeli da ostanu na tom kupalištu, pa su odmah spakovali stvari i napustili plažu.

- Ovo je čist bezobrazluk! Traže tolike pare za ležaljke, a onda im je problem što sa sobom nosimo stvari za decu. Nisam htela ni da otvorim da im dokažem da je unutra voda za decu i neki bomboni od čokolade. To svakako nema da se kupi u njihovom baru. Ne znam kako je na ostalim plažama, ali na ovu više ne dolazim nikad. Odjednom su im problem deca i frižider, a nije da uzmu pare - rekla je Marija.