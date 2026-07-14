Bol se često opisuje kao peckanje, žarenje ili osećaj kao da koža gori

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Dan proveden pored bazena ili na plaži može vas ostaviti iscrpljenim i dugo nakon što spakujete peškir. Toplo vreme doprinosi većem gubitku tečnosti nego što mnogi misle, naročito ako ste se satima znojili na visokim temperaturama.

Dehidratacija je čest problem tokom letnjih dana, a čak i blaga dehidriranost može izazvati umor, glavobolju ili vrtoglavicu. Osim toga, višesatno izlaganje suncu može ostaviti kožu suvom, zategnutom i pregrejanom, a u težim slučajevima dovesti i do opekotina.

Dobra vest je da pravilno odabrane namirnice i pića mogu pomoći u nadoknadi izgubljene tečnosti, elektrolita i hranljivih materija koje doprinose zdravlju kože i celokupnog organizma.

Nutricionisti su izdvojili nekoliko namirnica koje bi trebalo uvrstiti u ishranu nakon dana provedenog na suncu.

Kada lubenicu treba staviti u frižider Foto: Francisco Javier Mares Guardiola / Alamy / Profimedia

Lubenica

Posle celog dana na visokim temperaturama, lubenica je jedan od najboljih izbora. Lagana je, osvežavajuća i lako se jede čak i kada nemate veliki apetit. Ako je kupite već isečenu, ne zahteva nikakvu pripremu.

Kada je reč o hidrataciji, teško joj je pronaći konkurenciju.

- Lubenica je odličan izbor za oporavak nakon izlaganja suncu. Sadrži oko 92 odsto vode, pa efikasno pomaže u borbi protiv dehidracije - rekla je Vitni Stjuart, registrovana dijetetičarka i nutricionista za Eating Well.

Pored visokog sadržaja vode, lubenica je bogata i likopenom — antioksidansom koji joj daje karakterističnu crvenu boju i koji je predmet brojnih istraživanja zbog moguće zaštitne uloge protiv oštećenja kože izazvanih UV zračenjem.

Foto: Artem Oleshko / Alamy / Profimedia

Kokosova voda

Nakon višesatnog boravka na suncu i znojenja, nekima više prija da elektrolite unesu kroz napitak nego kroz hranu. Kokosova voda poslednjih godina postala je popularna alternativa sportskim napicima.

- Ako ste dugo bili izloženi suncu, preporučila bih kokosovu vodu. Ona prirodno sadrži elektrolite, uključujući kalijum i magnezijum, koji pomažu održavanju hidratacije i ravnoteže tečnosti. Uz to ima relativno malo kalorija u poređenju sa mnogim sportskim napicima koji često sadrže mnogo dodatog šećera - rekla je Amanda Rol, registrovana dijetetičarka za Eating Well.

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Dinja

Iako lubenica važi za simbol letnje hidratacije, dinja ima poseban nutritivni sastav. Njena narandžasta boja potiče od beta-karotena, koji organizam pretvara u vitamin A.

- Dinja je verovatno jedno od najboljih voća za obnovu kože nakon izlaganja suncu zahvaljujući kombinaciji beta-karotena i vitamina C - kaže registrovana dijetetičarka Lea Džonston.

Kako objašnjava, beta-karoten deluje kao antioksidativna zaštita od slobodnih radikala izazvanih UV zračenjem, dok vitamin A doprinosi obnovi i regeneraciji ćelija kože.

Osim toga, dinja sadrži oko 90 odsto vode, pa istovremeno doprinosi hidrataciji organizma uz mali broj kalorija.

Često se naziva “superhranom” i spada u namirnicu koja ne opterećuje stomak Foto: Shutterstock

Krastavac

Ako vam se posle dana provedenog na vrućini ne jede slatko voće, krastavac je odlična alternativa. Blagog je ukusa, lako osvežava i sadrži oko 95 odsto vode, zbog čega spada među najhidratantnije vrste povrća.

Iako nije naročito bogat elektrolitima, sadrži manje količine kalijuma i antioksidativnih jedinjenja koja, zajedno sa visokim sadržajem vode, doprinose oporavku organizma.

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Grčki jogurt

Oporavak posle boravka na suncu ne mora da se zasniva isključivo na voću i povrću. Grčki jogurt predstavlja dobar izbor jer obezbeđuje proteine koji pomažu telu da se oporavi nakon fizičke aktivnosti, poput plivanja, planinarenja ili drugih aktivnosti na otvorenom.

Jedna čaša običnog grčkog jogurta sadrži značajnu količinu proteina, ali i kalijuma — elektrolita koji se gubi znojenjem. Zbog toga se odlično kombinuje sa voćem i povrćem, upotpunjujući obrok koji istovremeno hidrira i doprinosi oporavku organizma.