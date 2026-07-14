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Kada premine nekoga koga volimo, odmah dolaze uspomene, pojačavaju se emocije, tugujemo i postavljamo razna pitanja. U pravoslavlju smrt nije konačno razdvajanje, jer se veruje da je Gospod Isus Hrist pobedio smrt, već samo trenutna razdvojenost i iščekivanje novog susreta.

Smatra se da kada imamo tu veru, nema mesta za očajanje, već je važna molitva za pokojnika. Sahrana dolazi od starog slovenskog glagola "sohraniti", što znači sačuvati. Sačuvati telo do njegovog vaskrsenja pri drugom dolasku Hristovom.

Otac Predrag Popović je u jednom predavanju ispričao situaciju koju je imao u svojoj porodici:

"Ja sam prošle nedelje na ovaj dan sahranio svoju baku. A 20-ak dana pre toga, par nedelja pre toga sahranili smo ženinu baku. I sad mi kad smo išli tamo i sad moja žena krenula da plače. Normalno, baka je, odmah kreću uspomene. Rekoh zar mi ne verujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka? Kakvo plakanje? Nema tu plakanja."

Na suzama od cveća za sahranu najčešće se piše "poslednji pozdrav" ili samo ime porodice, a otac Predrag je rekao šta je napisao na posveti na suzi za sahranu njeove bake:

"Ja sam rekao na suzi, kaže majka šta da napiše. Rekoh je l' moram da ti kažem? Kaže ne moraš znam. Piše Hristos vaskrse. Gospod je pobedio smrt."

Kurir/Espreso/Lepa i Srećna