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Influenser iz SAD Džibri Bel otkrio je da su on i njegova partnerka Dajana Gudić odlučili da se njihovo prvo dete rodi u Srbiji, a ne u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj mladić prigrlio je srpsku tradiciju, a svoju partnerku upoznao je upravo u Srbiji.

- Odlučili smo da se naše prvo dete rodi u Srbiji, a ne u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto baš u Srbiji? Zato što su nas ljudi u Srbiji dočekali raširenih ruku. Pre dve godine upoznao sam Dajanu u samom srcu Beograda. Zaista je delovalo kao sudbina - ispričao je Džibri na svom Tiktoku.

"Porodica je deo svakodnevnog života"

Kada su saznali da je Dajana trudna morali su da donesu odluku gde će se lepa glumica poroditi.

- Ovu odluku nismo doneli olako. Putovali smo, obilazili bolnice i istraživali različite opcije - od Beverli Hilsa, preko Evrope, pa sve do Tajlanda. Želeli smo da pronađemo mesto koje nam uliva onaj pravi osećaj. I iznova i iznova se vraćamo u Srbiju. Svaki put kada prošetamo ovdašnjim parkovima, oni su puni porodica. Porodica je deo svakodnevnog života - rekao je Džibri.

Pravoslavna vera je, kako kaže, duboko ukorenjena u kulturu.

- Vrednosti poput poštovanja porodice i zajedništva duboko dopiru do nas. Kao Afroamerikanac, tokom svih ovih godina koje sam proveo u Srbiji, doživeo sam isključivo dobrotu, poštovanje i ljubav. Iskreno, jedini pravi problem koji sam ovde imao jeste to što sam jeo previše neverovatne srpske hrane i, možda, popio malo više rakije nego što je trebalo - našalio se.

"Srbija je naš dom"

Srbija im je, kako je istakao, dala razlog da veruju da je upravo ona pravo mesto za početak njihove porodice.

- Tamo u SAD, bolnice su se prema nama ophodile kao prema brojevima u sistemu. U Srbiji smo se osećali kao ljudi, a ne samo kao pacijenti. Svim ljudima u Srbiji koji su nam poželeli dobrodošlicu, koji su nas ohrabrili i podržali na ovom putovanju - hvala vam. Pomogli ste da ovu zemlju osećamo kao svoj dom. Zaista jedva čekam da postanem otac - zaključio je.